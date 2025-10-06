Часть областей покроют дожди: прогноз погоды в Украине на 7 октября

Во вторник, 7 октября, на территории Украины накроет циклон, который вместе с атмосферными фронтами принесет дожди в отдельные области. Осадки ожидаются в Одесской, Винницкой, Тернопольской и Хмельницкой областях.

На остальной территории страны преимущественно без существенных дождей. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

Читайте также: Самое холодное – на западе: прогноз погоды в Украине на 4-5 октября

Температура воздуха будет колебаться в зависимости от региона: на западе — до +12 °C, в южных и восточных областях будет теплее всего — до +21 °C, на севере — около +14 °C, в центре — до +16 °C, а в Днепропетровской области воздух прогреется до +18 °C.

В Киеве 7 октября существенных осадков не ожидается, днем температура составит около +14 °C.

Раньше мы рассказывали, когда Украину порадует бабье лето и когда будет первый снег.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!