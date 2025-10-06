Частину областей накриють дощі: прогноз погоди в Україні на 7 жовтня

У вівторок, 7 жовтня, територію України накриє циклон, який разом із атмосферними фронтами принесе дощі в окремі області. Опади очікуються в Одеській, Вінницькій, Тернопільській та Хмельницькій областях.

На решті території країни переважно без істотних дощів. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.

Читайте також: Найхолодніше - на заході: прогноз погоди в Україні на 4-5 жовтня

Температура повітря коливатиметься залежно від регіону: на заході — до +12 °C, у південних і східних областях буде найтепліше — до +21 °C, на півночі — близько +14 °C, у центрі — до +16 °C, а в Дніпропетровській області повітря прогріється до +18 °C.

У Києві 7 жовтня істотних опадів не очікується, вдень температура сягатиме близько +14 °C.

Раніше ми розповідали, коли Україну потішить бабине літо та коли буде перший сніг.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!