Автоматическое продление отсрочки в Украине: кто может получить

Кабинет министров Украины упростил процедуру военного учета, внеся изменения в постановление №560. Теперь многие военнообязанные могут получить автоматическое продление отсрочки от мобилизации без необходимости личных визитов в территориальные центры комплектования (ТЦК).

Система автоматизации базируется на данных государственных реестров. Если информация о праве гражданина на отсрочку уже в базе или обстоятельства не изменились, статус продолжается буквально "в один клик". Об успешном продлении отсрочки пользователи получают уведомления через мобильное приложение "Резерв+". Об этом рассказала бывшая Уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова на Facebook.

Денисова подчеркнула, что автоматическое продление отсрочки распространяется на лиц с инвалидностью, студентов, многодетных родителей и другие категории, что значительно уменьшает бюрократическую нагрузку на людей.

Читайте также: Льготы на газ для участников боевых действий: как оформить

Среди граждан, подпадающих под новые правила, — люди с инвалидностью и временно непригодные к службе по состоянию здоровья, родители и опекуны детей с инвалидностью, многодетные родители (трое и более детей, рожденных в одном браке), студенты, аспиранты, преподаватели учреждений высшего и профессионально-технического образования, а также лица, являющиеся лицами. В этот перечень также входят бывшие военнопленные, люди, лишившиеся близких во время войны, и родственники погибших Героев Украины, в том числе участников Революции Достоинства.

Если автоматическое продление отсрочки не произошло, это может быть связано с отсутствием данных в государственном реестре или устаревшей информацией. В таком случае необходимо лично обратиться в Центр предоставления административных услуг или ТЦК, предоставить актуальные документы и обновить персональные данные для правильного отображения статуса в системе.

Напомним, часть военных получит дополнительные 27 тысяч в декабре.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!