Українська
Война в Украине

Что делать если получил повестку во время больничного

Цихоцкая Мария

Что делать если получил повестку во время больничного
Получение повестки во время болезни не освобождает человека от обязанности его проработать. Источник: getty images

В Украине идет общая мобилизация, поэтому военнообязанные граждане и дальше получают повестки от ТЦК и СП. Однако ситуация усложняется, когда документ приходит именно в период временной нетрудоспособности во время больничного. Многие не знают, как правильно действовать, чтобы избежать штрафов, розыска и других неприятных последствий.

Портал Кадровик-01 подробно объяснил алгоритм действий в такой ситуации. Получение повестки во время болезни не освобождает человека от обязанности его проработать, но дает право на отсрочку явки по объективным причинам. Главное – немедленно сообщить ТЦК о факте пребывания на больничном и документально это подтвердить.

Что нужно сделать как можно быстрее:

  • Позвонить в свой территориальный центр комплектования (номер указан в повестке или на сайте ТЦК) и сообщить, что вы находитесь на больничном.
  • Отправить копию листа нетрудоспособности (электронного или бумажного) — по почте, по электронной почте ТЦК или через уполномоченное лицо (супруга/супруга, родителей и т.п.).
  • Сохранить подтверждение отправки (чек почты, скриншот письма с датой и временем).

Если этого не сделать, то уже через 72 часа после указанной в повестке даты ТЦК может внести данные о вас в реестр разыскиваемых лиц как нарушителя правил военного учета. В таком случае:

  • налагается административный штраф (обычно 17 000-25 500 грн по ст. 210-1 КУоАП);
  • лицо автоматически вносят в розыск;
  • ТЦК отказывает в оформлении бронирования на работе даже если работодатель готов предоставить все документы.

Именно из-за статуса "нарушитель военного учета" многие теряют возможность получить бронь, даже если их должность соответствует критериям.

Если вы находитесь на больничном и получили повестку:

  • немедленно сообщите ТЦК о болезни;
  • отправьте копию больничного листа;
  • попросите в письменном виде подтвердить получение сообщения и документов (это защитит вас от автоматического розыска);
  • после закрытия больничного явитесь в ТЦК в кратчайшие сроки и предъявите оригинал листка нетрудоспособности.

