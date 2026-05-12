Долго не нуждаются в ремонте: названы топ 'бессмертных' кроссоверов

Спрос на внедорожники в мире и США продолжает расти, однако лишь некоторые модели смогли заслужить репутацию действительно надежных автомобилей, способных служить годами без серьезных поломок. Лидером списка стал Toyota 4Runner – культовый среднеразмерный внедорожник со средним ресурсом более 14 лет.

Модель сохраняет классическую рамную конструкцию, благодаря чему прекрасно себя чувствует даже на сложном бездорожье. Аналитики GoBankingRates и iSeeCars исследовали статистику эксплуатации, затраты на обслуживание и уровень сохранности стоимости, после чего составили рейтинг самых выносливых SUV.

Сразу за лидером расположился Honda CR-V, давно считающийся одним из лучших компактных SUV. Автомобиль сочетает экономный расход горючего, просторный салон и способен прослужить более 13 лет.

В тройку самых выносливых также вошел Jeep Wrangler — легендарный американский внедорожник, одинаково хорошо подходящий как для городских дорог, так и для экстремального бездорожья. Средний срок его эксплуатации превышает 13 лет.

Среди семейных SUV особенно отличаются Toyota Highlander и его гибридная версия. Эти модели совмещают комфорт, практичность и долговечность, демонстрируя ресурс в пределах 12–13 лет.

Также в список попал Honda Pilot – просторный кроссовер с ресурсом около 11 лет.

Среди популярных семейных моделей аналитики выделили Nissan Pathfinder, Nissan Murano и Nissan Rogue. В среднем эти авто могут прослужить 10–11 лет без критических проблем.

В сегменте больших SUV отдельно упоминаются Шевроле Tahoe и Nissan Armada. Хотя их средний ресурс составляет около 9–10 лет, они остаются популярными благодаря большим размерам, мощным двигателям и высокому уровню комфорта.

Корейские бренды укрепили свои позиции на рынке. Hyundai Santa Fe и Kia Sorento доказывают, что современные корейские SUV уже давно конкурируют с японскими моделями по надежности и ликвидности. Их средний срок службы составляет около 9 лет.

Среди менее известных, но выносливых моделей эксперты отметили Buick Enclave с ресурсом почти 9 лет и Mitsubishi Outlander Sport, который на многих рынках известен как Mitsubishi ASX и способен работать более 11 лет без серьезных неисправностей.

В рейтинг также вошли:

Dodge Durango – мощный SUV с ресурсом около 10 лет;

Ford Escape – компактный кроссовер со средним сроком службы 9,6 года;

Chevrolet Trailblazer – большой внедорожник для семейных путешествий.

Эксперты отмечают, что для ищущих автомобиль "на годы" лучшими вариантами остаются Toyota 4Runner, Honda CR-V и Jeep Wrangler. Именно эти модели совмещают высокую надежность, долговечность и стабильный спрос на вторичном рынке.

