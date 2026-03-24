Как покрасить яйца в сиреневый цвет: простой способ, который повторит каждый

В преддверии Пасхи все больше украинцев отказываются от искусственных красителей и выбирают натуральные способы окрашивания яиц. Один из самых трендовых и эффектных вариантов этого года — нежный голубовато-сиреневый оттенок, который легко получить дома без химии.

Главный секрет – обычный синий тайский чай анчан (цветки клитории трехлистной). Он придает естественный, глубокий и очень красивый цвет. Об этом пишет radiotrek.

Что нужно для окрашивания

10–12 сухих цветков чая анчан

1 столовая ложка уксуса

несколько капель лимонного сока

вареные яйца (желательно белого цвета)

Чай анчан легко найти в интернет-магазинах. Упаковки стоимостью 150–200 грн хватит на несколько праздников.

Как покрасить яйца

Заварите чай: залейте цветки горячей водой и дайте настояться хорошо. Чем дольше настаивается – тем насыщеннее будет цвет. Добавьте уксус – он помогает красителю лучше закрепиться на скорлупе. Окуньте вареные яйца в раствор так, чтобы они были полностью покрыты жидкостью. Ждите: 2–3 часа – нежный голубой оттенок

целую ночь - насыщенный синий цвет

Как получить модный сиреневый оттенок

Именно здесь начинается магия. Добавьте в готовый синий раствор несколько капель лимонного сока. Кислота мгновенно изменяет цвет:

синий → фиолетовый

фиолетовый → нежно-сиреневый

Количеством лимонного сока вы можете "настраивать" оттенок под свой вкус – от легкого лавандового до глубокого сиреневого.

Финальный штрих

После окрашивания промойте яйца холодной водой, дайте полностью высохнуть и, по желанию, натрите небольшим количеством растительного масла – это придаст красивый натуральный блеск.

Голубовато-сиреневые яйца в этом году точно станут главным украшением пасхального стола. Минимум затрат, максимум эффекта и абсолютная натуральность – именно то, чего хотят современные хозяйки.

