Как покрасить яйца в сиреневый цвет: простой способ, который повторит каждый
В преддверии Пасхи все больше украинцев отказываются от искусственных красителей и выбирают натуральные способы окрашивания яиц. Один из самых трендовых и эффектных вариантов этого года — нежный голубовато-сиреневый оттенок, который легко получить дома без химии.
Главный секрет – обычный синий тайский чай анчан (цветки клитории трехлистной). Он придает естественный, глубокий и очень красивый цвет. Об этом пишет radiotrek.
Что нужно для окрашивания
- 10–12 сухих цветков чая анчан
- 1 столовая ложка уксуса
- несколько капель лимонного сока
- вареные яйца (желательно белого цвета)
Чай анчан легко найти в интернет-магазинах. Упаковки стоимостью 150–200 грн хватит на несколько праздников.
Как покрасить яйца
- Заварите чай: залейте цветки горячей водой и дайте настояться хорошо. Чем дольше настаивается – тем насыщеннее будет цвет.
- Добавьте уксус – он помогает красителю лучше закрепиться на скорлупе.
- Окуньте вареные яйца в раствор так, чтобы они были полностью покрыты жидкостью.
- Ждите:
- 2–3 часа – нежный голубой оттенок
- целую ночь - насыщенный синий цвет
Как получить модный сиреневый оттенок
Именно здесь начинается магия. Добавьте в готовый синий раствор несколько капель лимонного сока. Кислота мгновенно изменяет цвет:
- синий → фиолетовый
- фиолетовый → нежно-сиреневый
Количеством лимонного сока вы можете "настраивать" оттенок под свой вкус – от легкого лавандового до глубокого сиреневого.
Финальный штрих
После окрашивания промойте яйца холодной водой, дайте полностью высохнуть и, по желанию, натрите небольшим количеством растительного масла – это придаст красивый натуральный блеск.
Голубовато-сиреневые яйца в этом году точно станут главным украшением пасхального стола. Минимум затрат, максимум эффекта и абсолютная натуральность – именно то, чего хотят современные хозяйки.
