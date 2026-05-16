Как военному инициировать прохождение ВЛК: объяснение юриста

Военнослужащие имеют право самостоятельно инициировать прохождение военно-врачебной комиссии (ВЛК), если у них возникают проблемы со здоровьем. В таком случае необходимо подать соответствующий рапорт и пройти медицинское обследование, после чего может быть назначен ВЛК.

Об этом сообщают " Юристы.UA ". Военно-врачебная комиссия является обязательной процедурой как для военнообязанных гражданских, так и для действующих военнослужащих. В то же время для военных, непосредственно участвующих в боевых действиях, ежегодная ВЛК не обязательна.

При этом военнослужащий имеет право инициировать его прохождение самостоятельно — в частности, в случаях ухудшения состояния здоровья.

Как начать процедуру

Юристы объясняют, что первым шагом должен быть рапорт на лечение и обследование. Именно с этого начинается процедура направления на ВЛК.

Юрист Владислав Дерий отметил, что в случае проблем со здоровьем военном стоит:

"подать письменный рапорт об ухудшении состояния здоровья и направлении на стационарное обследование, а после этого – на военно-врачебную комиссию".

Дополнительные разъяснения

Юристы также отмечают, что даже если прохождение ВЛК затягивается из-за дополнительных медицинских обследований, это не считается нарушением правил военного учета. Однако в таком случае военный должен сообщить территориальному центру комплектования и предоставить подтверждающие документы.

