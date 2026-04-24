Какая категория украинцев получит пенсию в 16 500 гривен

В 2026 году отдельные категории украинцев могут получать пенсию в размере 16500 гривен в месяц. Речь идет, в частности, о некоторых участниках ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, которым установлена инвалидность, связанная с катастрофой.

Об этом сообщают в ПФУ.

Кто может претендовать на повышенную пенсию

Для граждан, пострадавших в результате аварии на ЧАЭС, кроме основной пенсии по возрасту или по инвалидности, предусмотрена дополнительная пенсионная выплата. Ее размер зависит от категории пострадавшего и группы инвалидности.

Доплаты для лиц категории 1

В категорию 1 относятся, в частности, участники ликвидации последствий аварии.

Для ликвидаторов аварии на ЧАЭС:

лица с инвалидностью I группы - 474,5 грн;

лица с инвалидностью II группы - 379,6 грн;

лица с инвалидностью III группы - 284,7 грн.

Для других лиц, инвалидность которых связана с Чернобыльской катастрофой:

I группа - 341,64 грн;

II группа - 227,76 грн;

III группа - 170,82 грн.

Выплаты для категорий 2–4

Предусмотрены также доплаты другим пострадавшим:

категория 2 - 170,82 грн;

категория 3 - 113,88 грн;

категория 4 - 56,94 грн;

дети с инвалидностью, а также лица с лучевой болезнью в результате катастрофы - 170,82 грн.

Читайте также: Какова будет пенсия при стаже в 40-45 лет: объяснение ПФУ

От чего зависит размер пенсии

Законодательство предусматривает определение минимального уровня пенсий в процентах от средней заработной платы в Украине, по которой уплачивались страховые взносы за предыдущий год.

Пока базовым показателем для таких расчетов является сумма 20 653 гривны.

Кто может получать 16 500 грн

Пенсия на уровне 16,5 тысяч гривен возможна для отдельных чернобыльцев с инвалидностью в зависимости от категории, стажа, группы инвалидности, вида пенсии и установленных государством гарантий. Окончательный размер выплат определяется индивидуально.

Напомним, часть украинцев в мае получат две пенсии.

