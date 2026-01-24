Какие модели автомобилей переоценены: не стоит тратить на них деньги

Далеко не каждый популярный автомобиль является действительно удачным приобретением. Обаятельный дизайн, громкая реклама и высокий статус модели часто создают иллюзию качества, которая не всегда подтверждается в реальной эксплуатации.

Автоэксперты советуют внимательно относиться к раскрученным брендам и моделям, ведь за эффектной "оберткой" могут скрываться проблемы с надежностью, дорогим обслуживанием или несоответствием повседневным потребностям водителя. Об этом пишет GoBankingRates.

Jeep Wrangler

Механики и профильные эксперты неоднократно обращали внимание на характерные недостатки Jeep Wrangler. Среди наиболее распространенных — проблемы с трансмиссией, а также неисправности рулевого управления, в частности, так называемая "смертельная качка", которая может появляться во время движения. Отдельным слабым звеном остаются электрические системы, нередко выходящие из строя.

Кроме того, Wrangler отличается повышенным расходом топлива из-за массивных шин и тяжелых дополнительных элементов. Эксперты также предостерегают, что электрическая версия модели может иметь сложности в эксплуатации, особенно во время езды по бездорожью.

Lincoln Navigator

В случае с Lincoln Navigator основными минусами называют слишком высокую стоимость и быстрый износ. По словам профессионалов, значимая часть места в салоне этого огромного SUV практически не употребляется собственниками.

Автомобиль нуждается в серьезных затратах на обслуживание, а покупают его часто с расчетом на семейные поездки. В то же время в повседневной жизни машина нередко используется только одним водителем, что делает покупку экономически нецелесообразной.

GMC Yukon Denali

GMC Yukon Denali имеет схожие проблемы с Lincoln Navigator. Речь идет о высокой цене, значительных затратах на эксплуатацию и большом салоне, который большую часть времени остается незадействованным. Эксперты отмечают, что покупатели переплачивают за габариты и статус, не получая реальную пользу от такого пространства.

Land Rover Range Rover

Эта модель особенно популярна среди молодых водителей, однако специалисты советуют хорошо взвесить все "за" и "против" перед покупкой. Range Rover известен дорогостоящим обслуживанием и быстрой потерей стоимости на вторичном рынке.

Причиной ненадежная конструкция и частые поломки. В частности, проблемы возникают с коробками передач типа CVT, а также с пневматической подвеской премиумкласса, которая подвержена отказам. Это не только увеличивает расходы, но может негативно влиять на комфорт во время движения.

Ford F-150 Lightning

Электрический Ford F-150 Lightning стоит значительно дороже бензиновой версии, однако уступает ей по буксировочной способности. Хотя грузовик приятный в управлении, эксперты отмечают частые серьезные сбои в электросистеме, которые могут затрагивать как отдельные узлы, так и всю электронику автомобиля.

Также есть замечания к подвеске, которая не рассчитана на интенсивную нагрузку и со временем может начать работать нестабильно.

