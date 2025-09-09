Молодежь увольняется: в каких сферах бизнеса в Украине больше всего проблем

После разрешения на выезд за границу для мужчин в возрасте 18–22 лет украинский бизнес начал фиксировать рост увольнений. Больше всего жалоб поступает от компаний в гостинично-ресторанном секторе (HoReCa), где традиционно работают многие молодые сотрудники со сравнительно низкими зарплатами и сложными условиями труда, а также от сетей супермаркетов.

Об этом сообщает Forbes. В то же время менее всего отток кадров затронул нефтегазовую розницу и банковский сектор.

По словам Романа Бондаря, старшего партнера Korn Ferry, больше всего отток работников задел компании с зарплатами около 15 000 грн, тогда как сотрудники с доходами 35 000–55 000 грн в большинстве своем остаются. Чаще увольняются те, у кого нет семейных обязательств. Некоторые работодатели отмечают, что часть молодых людей покидает работу под влиянием родителей.

Следует заметить, что уезжают не только молодые мужчины, но и девушки, которые следуют за ними за границу. Ресторанный бизнес испытывает недостаток персонала еще с 2022 года, говорит владелица сети Елена Борисова. Потеря даже одного работника критична для заведений с оптимизированным штатом, особенно в формате fast casual, где команда преимущественно молодая.

В сетях ритейла отмечают, что реальные последствия новых правил выезда можно оценить только через месяц-два. Пока компании пытаются адаптироваться, они:

усиливают мотивационные программы;

планируют запуск экспресс-обучения и привлечения работников от 55 лет;

разрабатывают программы для ветеранов и дополнительные льготы для персонала.

Несовершеннолетних приглашают на работу

Из-за постоянного дефицита кадров в Украине значительно возросло количество вакансий для подростков. Наибольшее количество предложений появилось в производстве, строительстве, логистике и торговле, где молодым работникам предлагают зарплаты до 20 тыс. грн.

Важно оформлять работников официально, ведь это гарантирует социальные права и защиту. Трудоустройство несовершеннолетних регулируется Кодексом законов о труде (ст. 24, 26, 48, 189, 191). При официальном оформлении работодатель платит:

налог на доходы физических лиц – 18%;

военный сбор – 5%;

Единый взнос на соцстрахование – 22%.

Для работы несовершеннолетним требуется разрешение родителей в зависимости от возраста:

16–18 лет – без ограничений;

15–16 лет – с согласия одного из родителей или опекуна;

14–15 лет – только в свободное от учебы время для легкой работы, с согласия родителей.

Также существуют ограничения рабочего времени:

16–18 лет – до 36 часов в неделю;

15–16 лет (учащиеся 14–15 лет во время каникул) – до 24 часов в неделю.

