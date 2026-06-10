Пенсия за выслугу лет учителям: кто имеет право и как получить

В то же время, законодательство предусматривает альтернативный вариант поддержки для тех, кто не воспользовался правом на досрочную пенсию и продолжил работать до достижения пенсионного возраста. Речь идет об единовременной выплате в размере десяти месячных пенсий, которую можно получить при наличии необходимого страхового стажа.

Как отмечает газета " На пенсии ", пенсионное обеспечение работников сферы образования регулируется двумя базовыми законами – "О пенсионном обеспечении" и "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Первый определяет право на пенсию за выслугу лет, в то время как второй устанавливает порядок ее расчета.

Право на пенсию за выслугу лет имеют педагоги при накоплении специального стажа. Его минимальные требования определяются с учетом контрольных дат: по состоянию на 1 апреля 2015 - не менее 25 лет стажа, на 31 декабря 2015 - 25 лет 6 месяцев, а на 11 октября 2017 - 26 лет 6 месяцев.

В специальный стаж причисляется только работа на определенных должностях в учебных заведениях согласно постановлению Кабинета Министров №909 от 4 ноября 1993 года. При этом учитывается не только педагогическая деятельность, но и отдельные периоды работы в сфере здравоохранения и социальной защиты, если они дают право на пенсию за выслугу лет. Работа по совместительству в специальный стаж не включается — засчитывается только основное место работы.

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Размер пенсии определяется по общим правилам пенсионного страхования с учетом страхового стажа, индивидуального заработка и средней заработной платы по стране за три года, предшествующих обращению. Важным условием является прекращение работы в должности, которая дает право на назначение такой пенсии. При повторном трудоустройстве на аналогичную должность выплата пенсии временно прекращается до момента увольнения.

Для тех, кто не оформил досрочную пенсию и продолжил работать до общего пенсионного возраста, предусмотрена дополнительная гарантия. При наличии полного страхового стажа – 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин – они могут получить единовременную выплату в размере десяти месячных пенсий, рассчитанных на момент ее назначения.

Таким образом, система пенсионного обеспечения для педагогов предусматривает как возможность досрочного ухода на пенсию за выслугу лет, так и финансовую компенсацию в случае отсрочки оформления выплат.

Напомним, мы уже писали, какой будет пенсия при зарплате в 22 тысячи гривен.

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