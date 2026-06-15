Подготовка к зимнему отоплению: кто может получить денежную помощь

Украинцы, нуждающиеся в поддержке для подготовки к отопительному сезону, могут получить денежную помощь на закупку твердого топлива — дров, угля или на оплату отопления. Такую поддержку оказывают благотворительный фонд "Каритас Украины", международные гуманитарные организации и местные программы социальной помощи.

Об этом сообщает information hub. Помощь прежде всего ориентирована на наиболее уязвимые категории населения. Подать заявку могут малообеспеченные семьи, пенсионеры, люди с инвалидностью, многодетные семьи, внутренне перемещенные лица, а также жители прифронтовых и деоккупированных территорий.

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В среднем размер выплат составляет от 25000 до 30000 гривен на одно домохозяйство. Прием заявок, по имеющейся информации, продлится до конца августа 2026 года. Денежные средства перечисляются на банковские реквизиты председателя домохозяйства, указанные при регистрации.

Для оформления помощи обычно необходимо подготовить паспорт, идентификационный код, справку внутри перемещенного лица (при наличии), документы, подтверждающие состав семьи, справки о доходах, а также реквизиты банковского счета в формате IBAN. Подать заявку можно онлайн через регистрационные формы организаций, реализующих программы поддержки.

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