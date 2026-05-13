Российская армия атаковала Кривой Рог: двое погибших, четверо раненых, младенцу оторвало ногу (фото, видео)

Вечером 12 мая российские войска нанесли удар по Кривому Рогу. В результате атаки погибли два человека, еще четверо получили ранения, среди пострадавших — девятимесячный ребенок.

Об этом сообщили глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, президент Владимир Зеленский. По словам главы области, после вражеского удара в городе вспыхнул пожар. Впоследствии стало известно, что российский дрон-камикадзе попал в жилой дом.

Александр Вилкул уточнил, что жертвами атаки стали 43-летний мужчина и 65-летняя женщина. Среди пострадавших - девятимесячная девочка, получившая тяжелые травмы. Ребенка срочно госпитализировали, медики оказывают ему необходимую помощь.

Также в больницу доставили 23-летнюю женщину в состоянии средней тяжести. Еще две пострадавшие – женщины в возрасте 45 и 74 года – будут проходить амбулаторное лечение. Кроме удара по Кривому Рогу, российские войска атаковали управляемыми авиабомбами Дубовиковскую общину Синельниковского района. Там ранения получили трое мужчин в возрасте 37, 48 и 51 год.

Президент Владимир Зеленский подтвердил информацию о гибели двух человек и сообщил, что их девятимесячная внучка находится в больнице в тяжелом состоянии.

Напомним, Россия третью ночь подряд атакует Одессу дронами.

