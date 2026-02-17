Российская армия атаковала Украину дронами и ракетами: в Днепре повреждено админздание, в Одессе ранены (фото, видео)

В ночь на вторник, 17 февраля, российские войска снова совершили атаку на территорию Украины, применив ударные беспилотники. Ближе к утру оккупанты также выпустили ракеты.

О последствиях обстрелов сообщили в Днепре и Одессе – известно о раненых. В Одессе об атаке около 2:10 сообщил руководитель областной военной администрации Сергей Лысак. По его словам, в результате вражеского удара получили повреждения объект критической инфраструктуры и гражданские здания.

В одном из районов города загорелся пожар на верхних этажах жилого дома, в другом — повреждены помещения магазина и станция техобслуживания. Предварительно известно о двух пострадавших.

Под ударом оказался и Днепр. Как сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа, в одном из районов города в результате атаки возник пожар. Также зафиксированы повреждения административного здания и автомобилей. Информация о раненых в Днепре пока не поступала.

