Российская армия нанесла удар по Черниговщине: погибла 15-летняя девушка (фото)

В ночь на 12 марта российские войска совершили атаку на одну из общин в Черниговской области. В результате удара погибла 15-летняя девушка, а ее родители получили ранения.

Об этом сообщили в Минском городском совете в социальной сети и Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. По информации местных властей, обстрел Минская община подверглась примерно в час ночи. В результате атаки погибла девушка 2010 года. Ее родители получили травмы, также были повреждены два жилых дома.

На месте происшествия работали полицейские и спасатели, занимавшиеся ликвидацией пожара и оказанием помощи пострадавшим.

Позже в ГСЧС уточнили, что возгорание возникло после падения вражеского беспилотника. Из-за этого загорелись жилой дом и хозяйственная постройка.

Спасатели смогли оперативно ликвидировать пожар. Раненые родители погибшей девушки госпитализированы в больницу. Кроме того, психологи службы оказали помощь шестерым людям, пострадавшим от пережитого стресса.

Напомним, Россия атаковала Сумы дронами.

