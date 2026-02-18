Российские дроны атаковали Запорожье: есть погибшие и раненые (фото)

Вечером 17 февраля российские войска совершили атаку беспилотниками по Запорожью. В результате удара погибла 48-летняя женщина, еще шесть человек получили ранения.

Об этом сообщил глава Запорожская областная военная администрация Иван Федоров. По его словам, количество пострадавших выросло до шести. Среди них двое детей, которым понадобилась медицинская помощь. После осмотра врачей все раненые продолжат лечение амбулаторно.

В результате обстрела поврежден жилой дом: выбиты окна, разрушены балконы. Также зафиксированы повреждения дорожного покрытия и одного из нежилых помещений.

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям уточнили, что среди пострадавших — две женщины в возрасте 35 и 40 лет, двое мужчин 26 и 40 лет, а также две девочки — полтора и 11 лет.

Напомним, российская армия атаковала Одессу.

