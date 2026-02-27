Россия атаковала Сумы дронами: пылало здание в центре города, (фото, видео)

Утром 27 февраля в центре Сум произошел пожар в отеле после атаки российских беспилотников. Ранним утром российский ударный БпЛА попал в здание в центральной части города.

Об этом сообщили председатель Сумской областной военной администрации Олег Григоров, начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко и ГСЧС Украины. После первого удара враг совершил повторную атаку в тот момент, когда на месте уже работали спасатели.

В ГСЧС уточнили, что целью стала гостиница. В результате попадания возник пожар.

Как сообщил Олег Григоров, обошлось без пострадавших – всех людей успели своевременно эвакуировать. Впоследствии Сергей Кривошеенко уточнил, что из здания вывели 50 человек. Пожар был ликвидирован.

Сейчас профильные службы продолжают работу по устранению последствий удара и обследованию поврежденного здания.

Напомним, российская армия атаковала Одессу.

