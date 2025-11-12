Террорист-смертник взорвал себя в Пакистане: погибли 12 человек (фото)

Во вторник в столице Пакистана Исламабаде террорист-смертник совершил взрыв, в результате которого погибли 12 человек. Это стало первым нападением на гражданское население в городе за последние десять лет и свидетельствует о новой вспышке насилия со стороны боевиков.

Представители пакистанского правительства возложили ответственность за трагедию на Афганистан, обвинив его власть в содействии террористам. Об этом пишет Reuters.

Кабул отрицал причастность, однако Исламабад пригрозил принять соответствующие меры, если афганская сторона не сможет остановить боевиков, которых Пакистан считает виновными в теракте.

"Мы находимся в состоянии войны. Перенесение этой войны в Исламабад — это послание от Кабула, на которое Пакистан имеет право ответить", — заявил министр обороны Хаваджа Мухаммад Асиф.

В последнее время отношения между Пакистаном, Афганистаном и Индией остаются напряженными. Весной между Исламабадом и Нью-Дели вспыхнула четырехдневная война, а недавно пакистанские ВВС нанесли удары по территории Афганистана, включая Кабула, заявив, что там скрываются боевики. После этого на границе произошли вооруженные стычки, а попытки наладить мирные переговоры провалились.

Главная джихадистская организация страны – пакистанский "Талибан" – отрицала свою причастность к взрывам. В последние годы боевики этой группы преимущественно атаковали силы безопасности, тогда как гражданские в Исламабаде оставались вне зоны риска. По данным Armed Conflict Location and Event Data, таких атак на мирное население не было больше десяти лет.

Министр внутренних дел Мохсин Накви заявил, что Пакистан ожидает от афганских властей решительных действий по остановке террористов. "Если этого не произойдет, мы будем вынуждены сами уничтожать атакующих нашу страну", — подчеркнул он, находясь на месте трагедии.

Смертник взорвал себя у входа в здание суда около полудня. Свидетели рассказывают, что взрыв вызвал значительные разрушения: местные СМИ показали фото окровавленных людей, горящего автомобиля и разрушенного полицейского фургона.

В тот же день еще одно нападение произошло в городе Ване на северо-западе страны. Там боевики атаковали военное учебное заведение, убив троих человек. После этого они проникли в школу, где находились гражданские. Эксперты предполагают, что нападение могло быть попыткой повторить трагедию 2014 года, когда во время атаки на военную школу погибли более 130 детей.

