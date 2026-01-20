Точно не подведут: топ моделей редко ломающихся автомобилей

В 2025-2026 годах украинский вторичный авторынок окончательно переориентировался с новизны на практичность, выносливость и реальный ресурс техники. Средний возраст легкового автомобиля уже превысил 16 лет, а покупатели все чаще сознательно выбирают машины, которые способны без проблем служить много лет.

Об этом сообщает Институт исследований авторынка. Наибольшим спросом пользуются автомобили, не требующие сложной электронной диагностики, спокойно выдерживают пробеги в 300–400 тысяч километров, хорошо переносят состояние украинских дорог и качество горючего, а также имеют доступные и недорогие запчасти. Именно поэтому в лидеры продаж снова вышли проверенные атмосферные бензиновые и надежные дизельные кроссоверы.

Как формировался рейтинг? Подбор моделей базировался на комплексном анализе международных и украинских источников. В расчет принимали отчеты TÜV Report в Германии, статистику неисправностей ADAC Pannenstatistik, результаты опросов What Car? Reliability Survey и Consumer Reports, а также реальные данные по обращениям к украинским станциям техобслуживания из сетей независимых сервисов.

ТОП-5 кроссоверов с минимальным количеством поломок

Первое место занимает Toyota RAV4 третьего и четвертого поколений. Наиболее надежными считаются бензиновый двигатель 2.0 (3ZR-FE) и дизель 2.2 D-4D в сочетании с механической коробкой или классическим автоматом. Эта модель известна простыми и выносливыми моторами, отсутствием проблемных трансмиссий и очень крепкой подвеской. Без капитального ремонта такие авто часто проходят от 350 до 450 тысяч км.

Второе место занимает Honda CR-V третьего и четвёртого поколений. Атмосферный бензиновый i-VTEC 2.0 и дизельный 2.2 i-DTEC считаются одними из самых надежных в классе. Машина имеет простую электронику и почти лишена хронических "болячек". В украинских условиях большинство владельцев ограничиваются только плановым техобслуживанием и ремонтом ходовой части.

Третью позицию получил Subaru Forester третьего поколения. Лучше всего себя зарекомендовали атмосферные бензиновые двигатели 2.0, в то время как к дизельным версиям советуют относиться осторожнее. К сильным сторонам модели относятся надежный полный привод, выносливая ходовая часть и простая конструкция бензиновых моторов без турбин. При регулярной замене масла Forester считается одним из самых живущих SUV в своем сегменте.

Четвертое место досталось Mazda CX-5 первого поколения в рестайлинг. Бензиновый 2.0 Skyactiv-G и дизельный 2.2 Skyactiv-D отличаются высоким ресурсом и относительной простотой конструкции. Модель обладает хорошей антикоррозионной стойкостью, а количество серьезных поломок у нее — одна из самых низких в классе.

Замыкает пятерку Hyundai Tucson второго и третьего поколений. Наиболее удачные варианты оснащены бензиновым 2.0 MPI или дизельным 2.0 CRDi. Этот кроссовер выбирают простые, не перегруженные технологиями двигатели, доступное обслуживание и широкое наличие запчастей. По статистике СТО, Tucson входит в число наименее проблемных корейских кроссоверов.

В условиях украинской эксплуатации эти кроссоверы выигрывают благодаря приспособленности к неидеальным дорогам, стойкости к колебаниям качества горючего и возможности ремонта без специализированного дилерского оборудования. По данным сервисных центров именно эти автомобили даже после 10–12 лет использования чаще всего заезжают на СТО только для планового техобслуживания, подтверждая свою репутацию надежных и долговечных машин.

