Трамп прокомментировал удары по Ирану и пригрозил 'худшими последствиями'

Президент США Дональд Трамп заявил, что новые удары американских военных по территории Ирана стали ответом на атаку по торговым судам в Ормузском проливе. Он также предостерег Тегеран от дальнейших подобных действий, пригрозив гораздо более жесткой реакцией.

Об этом Трамп сообщил в своей социальной сети Truth Social. "Это ответ на вчерашний обстрел Ираном кораблей. Если это повторится, последствия будут намного серьезнее", - написал президент США.

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Тем временем в Центральном командовании Вооруженных сил США (CENTCOM) подтвердили, что 8 июля американские силы нанесли новые удары по объектам на территории Ирана. В командовании пояснили, что операция направлена на ослабление возможностей Тегерана угрожать свободе судоходства в Ормузском проливе – одном из ключевых маршрутов мировой торговли нефтью.

"По распоряжению главнокомандующего силы Центрального командования США начали дополнительные удары по Ирану, чтобы и дальше уменьшить его способность создавать угрозу для безопасного судоходства в Ормузском проливе", - заявили в CENTCOM.

Напомним, США атаковали Иран в ответ за сбитый вертолет.

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