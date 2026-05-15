Украина стала финалистом Евровидения-2026
В четверг, 14 мая, на сцене арены Wiener Stadthalle в Вене прошел второй полуфинал Евровидения-2026, по результатам которого определили последних финалистов юбилейного конкурса. Среди тех, кто продолжит борьбу за победу, — и представитель Украины, певица LELÉKA.
Грандфинал конкурса пройдет 16 мая. Об этом пишет tabloid.
Кто прошел в финал
Во втором полуфинале за место в финале сражались 15 стран. По итогам голосования путевки в решающий этап получили:
- Украина
- Болгария
- Норвегия
- Австралия
- Румыния
- Мальта
- Кипр
- Албания
- Дания
- Чехия
Автоматически в финал также попали представители стран "Большой пятерки" и страны-хозяйки конкурса Австрии. В этот вечер свои номера вне конкурса представили артисты из Великобритании, Франции и Австрии.
Шоу, шутки ведущих и яркие постановки
Второй полуфинал традиционно объединил конкурсные выступления с развлекательными номерами и юмором ведущих. В этом году шоу провели австрийская телеведущая и певица Виктория Сваровски и актер Михаэль Островский, уже успел стать героем мемов среди фанатов конкурса.
Открыл полуфинал драйвовое выступление Болгарии – певица DARA представила энергичную композицию "Bangaranga" с яркой хореографией и атмосферой музыкального клипа.
Среди наиболее обсуждаемых номеров вечера также:
- чувственная баллада "Just Go" от Азербайджана;
- глем-роковое выступление Румынии;
- атмосферная композиция "Mother Nature" от Люксембурга;
- эмоциональный номер Чехии среди зеркальных декораций;
- зажигательная "Paloma Rumba" от Армении;
- эффектное выступление Швейцарии, где певица Veronica Fusaro пела, будучи подвешенной на веревках;
- горящий танцевальный номер Кипра.
Отдельное внимание зрителей привлекли Дания и Норвегия, сделавшие ставку на эмоциональный поп-рок и яркие сценические образы.
Эмоциональное выступление Украины
Представительница Украины LELÉKA выступила под 12-м номером с обновленной версией песни "Ridnym". Постановку дополнило живое звучание бандуры в исполнении музыканта Ярослава Джуся.
Номер украинки стал одним из самых эмоциональных за вечер. Артистка сохранила главный акцент композиции — тему связи с родным домом и корнями — поразила зрителей сильным живым вокалом. После выступления зал встретил украинскую делегацию громкими овациями, а соцсети быстро заполнили реакции фанатов конкурса.
Уже 16 мая в Вене состоится грандфинал Евровидения-2026, где 26 стран сразятся за главный трофей конкурса. Среди фаворитов букмекеров после второго полуфинала остаются Украина, Норвегия, Австралия и Кипр.
