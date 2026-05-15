Украина стала финалистом Евровидения-2026

В четверг, 14 мая, на сцене арены Wiener Stadthalle в Вене прошел второй полуфинал Евровидения-2026, по результатам которого определили последних финалистов юбилейного конкурса. Среди тех, кто продолжит борьбу за победу, — и представитель Украины, певица LELÉKA.

Грандфинал конкурса пройдет 16 мая. Об этом пишет tabloid.

Кто прошел в финал

Во втором полуфинале за место в финале сражались 15 стран. По итогам голосования путевки в решающий этап получили:

Украина

Болгария

Норвегия

Австралия

Румыния

Мальта

Кипр

Албания

Дания

Чехия

Автоматически в финал также попали представители стран "Большой пятерки" и страны-хозяйки конкурса Австрии. В этот вечер свои номера вне конкурса представили артисты из Великобритании, Франции и Австрии.

Шоу, шутки ведущих и яркие постановки

Второй полуфинал традиционно объединил конкурсные выступления с развлекательными номерами и юмором ведущих. В этом году шоу провели австрийская телеведущая и певица Виктория Сваровски и актер Михаэль Островский, уже успел стать героем мемов среди фанатов конкурса.

Открыл полуфинал драйвовое выступление Болгарии – певица DARA представила энергичную композицию "Bangaranga" с яркой хореографией и атмосферой музыкального клипа.

Среди наиболее обсуждаемых номеров вечера также:

чувственная баллада "Just Go" от Азербайджана;

глем-роковое выступление Румынии;

атмосферная композиция "Mother Nature" от Люксембурга;

эмоциональный номер Чехии среди зеркальных декораций;

зажигательная "Paloma Rumba" от Армении;

эффектное выступление Швейцарии, где певица Veronica Fusaro пела, будучи подвешенной на веревках;

горящий танцевальный номер Кипра.

Отдельное внимание зрителей привлекли Дания и Норвегия, сделавшие ставку на эмоциональный поп-рок и яркие сценические образы.

Эмоциональное выступление Украины

Представительница Украины LELÉKA выступила под 12-м номером с обновленной версией песни "Ridnym". Постановку дополнило живое звучание бандуры в исполнении музыканта Ярослава Джуся.

Номер украинки стал одним из самых эмоциональных за вечер. Артистка сохранила главный акцент композиции — тему связи с родным домом и корнями — поразила зрителей сильным живым вокалом. После выступления зал встретил украинскую делегацию громкими овациями, а соцсети быстро заполнили реакции фанатов конкурса.

Уже 16 мая в Вене состоится грандфинал Евровидения-2026, где 26 стран сразятся за главный трофей конкурса. Среди фаворитов букмекеров после второго полуфинала остаются Украина, Норвегия, Австралия и Кипр.

