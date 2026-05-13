Укусил клещ: врач посоветовал, как правильно его удалить

С наступлением теплого времени года в Украине традиционно растет активность клещей. Однако главная опасность часто заключается не только в самом укусе, но и неправильном удалении паразита. Многие люди до сих пор допускают типичные ошибки — давят клеща пинцетом, резко выдергивают его или пытаются залить маслом.

Именно такие действия могут увеличить риск инфицирования. Врач Сергей Писоцкий объяснил, как правильно удалять клеща и почему техника имеет решающее значение для профилактики болезни Лайма.

Каждый год после укусов клещей люди чаще всего задают одни и те же вопросы: что делать после укуса, нужно ли обращаться к врачу, как правильно вытащить клеща и когда следует начинать волноваться.

Медики отмечают: опасность часто возникает именно из-за неправильного удаления паразита. Самая распространенная ошибка – сжатие клеща за брюшко обычным пинцетом. В таком случае в организм человека могут попасть биологические жидкости клеща вместе с возможными возбудителями инфекций.

По словам Сергея Писоцкого, безопаснее использовать специальные инструменты или метод петли. Основное правило – захватывать клеща как можно ближе к коже, а не за туловище.

Один из самых эффективных способов — тонкая петля, которую осторожно набрасывают у шеи клеща и медленно прокручивают. Именно плавные вращательные движения помогают безопасно вытащить паразита, не раздавливая его. Резко дергать или вырывать клеща нельзя.

Также врачи советуют пользоваться специальными устройствами для удаления продающихся в аптеках клещей. Они позволяют захватить паразита у кожи и аккуратно выкрутить его без лишнего давления.

Медики предостерегают от популярных народных методов. После укуса не рекомендуется заливать клеща растительным маслом, мазать спиртом или кремом до удаления, прижигать или сжимать пальцами. Такие действия могут спровоцировать выброс жидкостей клеща в организм человека.

Одной из самых опасных инфекций, переносимых клещами, является Lyme disease. Среди основных симптомов – покраснение вокруг места укуса, повышение температуры, слабость, боли в мышцах, головная боль и сильная усталость. Без своевременного лечения болезнь может поражать нервную систему, сердце и суставы.

После укуса врачи советуют внимательно наблюдать самочувствие. Если появилась сыпь, температура, необычная усталость или симптомы, похожие на простуду, нужно обратиться к врачу.

Специалисты отмечают: паниковать из-за каждого укуса не стоит. Самое важное – действовать спокойно, правильно удалить клеща и следить за возможными симптомами. Именно правильная техника может существенно снизить риск заражения опасными инфекциями.

