В Киеве резко подорожала аренда квартир: какие теперь цены в столице

Аренда квартир в Киеве значительно подорожала. За полгода цены выросли почти на 7500 грн, что составляет 40,37%. В среднем стоимость аренды поднялась с 18 523 грн до 26 000 грн, учитывая все типы жилья на рынке без распределения по количеству комнат.

В то же время в течение года цены выросли на 7,89%, что эквивалентно почти 2000 грн, сообщает M2bomber. Однако за последний месяц наблюдается незначительное снижение цен – на 1,21%, что составляет 319 грн.

Аналитики отмечают, что стоимость аренды квартир в разных районах Киева варьируется от 11 000 до 30 000 грн, что означает разницу почти в 19 000 грн между самой высокой и самой низкой ценой. Самые дешевые квартиры предлагаются в Деснянском районе, где средняя стоимость составляет 11 000 грн. А также в:

Оболонском – 17 000 грн;

Святошинском – 17 500 грн;

Дарницкому – 18 500 грн;

Днепровском – 19218 грн.

Соломенском – 20 500 грн;

Подольском – 29 014 грн.

Читайте также: Стоят пустые квартиры: где аренда в Киеве не пользуется спросом

Самые высокие цены на аренду квартир наблюдаются в трех районах столицы, где средняя стоимость составляет 30 000 грн.

Голосеевском;

Печерском;

Шевченковском.

Стоимость аренды "однушки" в Киеве

Аналитики сообщают, что аренда 1-комнатных квартир обычно стоит 17 000 грн. Таких объявлений 8,5% от общего количества.

Сколько стоит снять 2-комнатную квартиру

Аренда 2-х комнатных квартир в Киеве чаще всего составляет 29 400 грн, а количество таких объявлений составляет 13,3%.

Цена аренды 3-комнатных квартир

В Киеве 3-комнатные квартиры чаще всего предлагают за 25 200 грн., что составляет 15,6% от всех объявлений.

Ранее мы говорили, что в Украине массово подорожала аренда квартир.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!