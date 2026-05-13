'Завершение российско-украинской войны уже близится' - Трамп

Президент США Donald Trump заявил, что, по его мнению, завершение войны между Украиной и Россией уже близко. Отвечая на вопросы журналистов о перспективах завершения войны, американский лидер выразил убеждение, что урегулирование конфликта близится.

Об этом сообщил Трамп перед вылетом в Китай. "Я думаю, что конец войны в Украине уже очень близко", - заявил он.

Трамп также добавил, что верит в возможность достижения договоренностей между Россией и Украиной, в очередной раз подчеркнув, что за время своей политической деятельности якобы "остановил восемь войн".

Кроме того, журналисты поинтересовались, существует ли между ним и руководством РФ договоренность о том, что Россия может получить весь Донбасс в рамках потенциального мирного соглашения. На это Трамп ответил коротко: "Нет".

