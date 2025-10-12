Зміни у нарахуванні субсидій: кому з українців уріжуть виплати під час опалювального сезону

З 1 жовтня 2025 року Пенсійний фонд України починає автоматичний перерахунок житлових субсидій на опалювальний сезон 2025–2026 років. Проте ця процедура не стосується всіх – деяким українцям доведеться подати нову заяву.

У Пенсійному фонді України роз’яснили, кому саме потрібно оформлювати субсидію в жовтні на новий опалювальний сезон та з яких причин можна втратити частину виплат. Автоматичний перерахунок субсидій торкнеться більшості домогосподарств, які вже отримували допомогу. Крім того, система автоматично визначить розмір субсидії для тих, у кого влітку вона дорівнювала 0,00 грн.

Сума нараховується з урахуванням встановленого періоду опалення – з 16 жовтня по 15 квітня включно, що передбачено пунктом 70 Положення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №848 від 21 жовтня 1995 року.

При обчисленні субсидії на опалювальний сезон 2025–2026 років враховуються доходи всіх членів домогосподарства за перший та другий квартали 2025 року. Для пенсіонерів застосовується окремий принцип: у розрахунок береться пенсія, нарахована за серпень 2025 року.

Кому потрібно подавати заяву повторно

Хоча автоматичний перерахунок субсидій охоплює більшість отримувачів, деяким українцям доведеться звернутися повторно і подати нову заяву. Це стосується тих, хто:

оскаржує наявність заборгованості в судовому порядку;

оформлює житлову субсидію вперше;

змінив склад сім’ї або зареєстрованих осіб;

погасив борг або уклав договір його реструктуризації;

додав або змінив постачальників житлово-комунальних послуг.

Для призначення субсидії обов’язково потрібно подати заяву на призначення допомоги та декларацію про доходи й витрати за встановленою формою. За потреби можуть знадобитися також:

копія договору про реструктуризацію боргу;

договір оренди, якщо людина проживає не за місцем реєстрації;

довідка внутрішньо переміщеної особи, для оформлення документів за фактичним місцем проживання.

Як подати документи на субсидію та хто ризикує втратити частину виплат

Оформити або оновити субсидію можна кількома способами:

особисто – у сервісному центрі Пенсійного фонду;

поштою – на адресу відповідного територіального управління;

через ЦНАП або уповноважених представників громади;

онлайн – через вебпортал електронних послуг ПФУ, мобільний застосунок "Пенсійний фонд" або портал "Дія".

Якщо документи подані з 1 жовтня по 30 листопада 2025 року, субсидія нараховується з початку опалювального сезону. У разі звернення після 30 листопада, виплата призначається лише з місяця подання документів.

Пенсійний фонд підкреслює, що більшість субсидій буде перераховано автоматично, і повторне звернення не обов’язкове. Проте, якщо змінилися доходи або склад сім’ї, варто повідомити про це фонд, щоб уникнути помилок у нарахуванні виплат.

