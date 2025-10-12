Изменения в начислении субсидий: кому из украинцев урежут выплаты во время отопительного сезона

С 1 октября 2025 года Пенсионный фонд Украины начинает автоматический перерасчет жилищных субсидий на отопительный сезон 2025-2026 годов. Однако эта процедура не касается всех – некоторым украинским придется подать новое заявление.

В Пенсионном фонде Украины разъяснили, кому именно нужно оформлять субсидию в октябре на новый отопительный сезон и по каким причинам можно потерять часть выплат. Автоматический перерасчет субсидий коснется большинства домохозяйств, которые уже получали помощь. Кроме того, система автоматически определит размер субсидии для тех, у кого летом она равнялась 0,00 грн.

Сумма начисляется с учетом установленного периода отопления – с 16 октября по 15 апреля, включая, что предусмотрено пунктом 70 Положения, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины №848 от 21 октября 1995 года.

При исчислении субсидии на отопительный сезон 2025-2026 годов учитываются доходы всех членов домохозяйства за первый и второй кварталы 2025 года. Для пенсионеров применяется отдельный принцип: в расчет взимается пенсия, начисленная за август 2025 года.

Кому нужно подавать заявление повторно

Хотя автоматический перерасчет субсидий охватывает большинство получателей, некоторым украинцам придется обратиться повторно и подать новое заявление. Это касается тех, кто:

оспаривает наличие задолженности в порядке;

оформляет жилищную субсидию впервые;

изменил состав семьи или зарегистрированных лиц;

погасил долг или заключил договор его реструктуризации;

добавил или сменил поставщиков жилищно-коммунальных услуг.

Для назначения субсидии обязательно следует подать заявление на назначение пособия и декларацию о доходах и расходах по установленной форме. При необходимости могут потребоваться также:

копия договора о реструктуризации долга;

договор аренды, если человек проживает не по месту регистрации;

справка внутри перемещенного лица, для оформления документов по фактическому месту жительства.

Как подать документы на субсидию и кто рискует потерять часть выплат

Оформить или обновить субсидию можно несколькими способами:

лично – в сервисном центре Пенсионного фонда;

почтой – в адрес соответствующего территориального управления;

через ЦНАП или уполномоченных представителей общины;

онлайн – через веб портал электронных услуг ПФУ, мобильное приложение "Пенсионный фонд" или портал "Действие".

Если документы поданы с 1 октября по 30 ноября 2025 г., субсидия начисляется с начала отопительного сезона. В случае обращения после 30 ноября выплата назначается только с месяца подачи документов.

Пенсионный фонд подчеркивает, что большинство субсидий будет перечислено автоматически, и повторное обращение не обязательно. Однако, если изменились доходы или состав семьи, следует уведомить об этом фонд во избежание ошибок в начислении выплат.

