В Україні хочуть сильно ускладнити закриття ФОП: з чим це пов'язано

Нацбанк України має намір ускладнити процедуру закриття фізичних осіб-підприємців. Зокрема, пропонується впровадити перевірку даних про фінансові обороти та точність сплати податків.

Як пише Економічна правда, це зазначено у листі НБУ до Міністерства цифрової трансформації та державного підприємства "Дія". Таким чином, фінансовий регулятор має намір боротися з грошовими мулами та дропами, які навчилися маніпулювати обмеженнями Нацбанку, створюючи фальшиві ФОПи.

"За наявною в Національного банку інформацією, є проблема використання рахунків ФОП "дропами" з протиправною метою, зокрема для ухилення від оподаткування", – йдеться в листі НБУ.

Ці ФОПи відкривають рахунки в різних банках, через які проходять значні суми без чіткого пояснення діяльності. Вони використовують фальшиві контракти та існують недовго. Виявити та проаналізувати їхні операції важко через:

високу швидкість та короткий термін здійснення транзакцій на рахунках таких ФОПів;

автоматичну реєстрацію припинення підприємницької діяльності ФОПів.

У чинному законодавстві не передбачено заборон щодо реєстрації припинення діяльності ФОП. Водночас сам факт закриття може стати тригером для позапланової перевірки з боку податкових органів, хоча обов’язку проводити таку перевірку закон не встановлює.

Відсутність ліміту на кількість рахунків

Ще одна проблема полягає в тому, що не існує обмежень щодо кількості бізнес-рахунків, які може відкрити один ФОП. Це відкриває можливості для зловмисників, які можуть відкривати кілька рахунків у різних банках, що збільшує шанси на незаконні перекази через одного "дропа".

"У результаті такі ФОПи за короткий проміжок часу проводять операції в значному розмірі з використанням великої кількості рахунків, відкритих у різних надавачів платіжних послуг, що може не відповідати умовам спрощеної системи оподаткування", – підкреслюють у Нацбанку.

Яку пропозицію висунули в НБУ

З огляду на це, в Національному банку пропонують внести корективи до роботи автоматизованих сервісів "Дія", аби ускладнити процес закриття ФОП. Процедура може бути розділена на кілька етапів:

Перевірка інформації про фінансові операції ФОП та рівень сплати податків; Підготовка та подача ліквідаційної декларації, яка автоматично надсилатиметься після закриття бізнесу, із зазначенням обсягів коштів за відповідні періоди; Реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи.

Ці зміни впливатимуть на всіх малих підприємців, але, ймовірно, не створять значних труднощів для тих, хто веде свою діяльність відкрито та добросовісно.

Нагадаємо, раніше у Мін'юсті пояснили, як ФОПам не платити зайві податки.

