В Украине хотят сильно усложнить закрытие ФЛП: с чем это связано

Нацбанк Украины намерен усложнить процедуру закрытия физических лиц-предпринимателей. В частности, предлагается ввести проверку данных о финансовых оборотах и точности уплаты налогов.

Как пишет Экономическая правда, это указано в письме НБУ в Министерство цифровой трансформации и государственное предприятие "Дія". Таким образом, финансовый регулятор намерен бороться с денежными мулами и дропами, которые научились манипулировать ограничениями Нацбанка, создавая фальшивые ФЛП.

"По имеющейся у Национального банка информации, существует проблема использования счетов ФЛП "дропами" в противоправных целях, в частности для уклонения от налогообложения", – говорится в письме НБУ.

Эти ФЛП открывают счета в разных банках, через которые проходят значительные суммы без четкого объяснения деятельности. Они используют фальшивые контракты и существуют недолго. Выявить и проанализировать их операции трудно из-за:

высокую скорость и короткий срок транзакций на счетах таких ФЛП;

автоматическую регистрацию прекращения предпринимательской деятельности ФЛП.

В действующем законодательстве не предусмотрены запреты на регистрацию прекращения деятельности ФЛП. В то же время сам факт закрытия может стать триггером для внеплановой проверки со стороны налоговых органов, хотя обязанность проводить такую проверку закон не устанавливает.

Отсутствие лимита на количество счетов

Еще одна проблема заключается в том, что не существует ограничений на количество бизнес-счетов, которые может открыть один ФЛП. Это открывает возможности для злоумышленников, которые могут открывать несколько счетов в разных банках, что увеличивает шансы на незаконные переводы через одного "дропа".

"В результате такие ФЛП за короткий промежуток времени проводят операции в значительном размере с использованием большого количества счетов, открытых у разных поставщиков платежных услуг, что может не соответствовать условиям упрощенной системы налогообложения", – подчеркивают в Нацбанке.

Какое предложение выдвинули в НБУ

Учитывая это, в Национальном банке предлагают внести коррективы в работу автоматизированных сервисов "Дія", чтобы усложнить процесс закрытия ФЛП. Процедура может быть разделена на несколько этапов:

Проверка информации о финансовых операциях ФЛП и уровне уплаты налогов; Подготовка и подача ликвидационной декларации, которая будет автоматически направляться после закрытия бизнеса, с указанием объемов средств за соответствующие периоды; Регистрация прекращения предпринимательской деятельности физического лица.

Эти изменения будут влиять на всех малых предпринимателей, но, вероятно, не создадут больших трудностей для тех, кто ведет свою деятельность открыто и добросовестно.

