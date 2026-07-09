Дрони атакували Тверь та Ставропольський край рф: палають нафтобази (фото, відео)

У ніч проти 9 липня безпілотники атакували два російські об'єкти зі зберігання пального — у Твері та Михайловську Ставропольського краю. Після ударів на обох нафтобазах спалахнули пожежі.

Про це повідомляє незалежне російське видання ASTRA, моніторингові Telegram-канали За даними OSINT-аналітиків, у Михайловську під удар потрапила нафтобаза компанії "ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт". Підприємство спеціалізується на зберіганні, перевалці та реалізації нафтопродуктів, забезпечуючи паливом мережу АЗС "Лукойл" у південних і центральних регіонах Росії.

Губернатор Ставропольського краю Володимир Володимиров підтвердив атаку дронів, однак не уточнив назву підприємства. За його словами, безпілотники влучили по "промисловому об'єкту" в хуторі В'язники Шпаковського округу.

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Цієї ж ночі під атакою опинилася й нафтобаза "Тверьнефтепродукт" у Твері, що розташована на північ від Москви. Опубліковані в мережі кадри свідчать про пожежу в районі одного з резервуарів, над підприємством здіймалися густий дим і полум'я. Офіційної інформації від місцевої влади щодо масштабів займання, можливих руйнувань чи постраждалих на момент публікації не надходило.

Варто зазначити, що українські Сили оборони регулярно завдають ударів по російській паливній інфраструктурі. Нафтобази та нафтопереробні підприємства вважаються законними військовими цілями, оскільки забезпечують пальним російські війська, задіяні у війні проти України.

Нагадаємо, дрони атакували російську Пензу.

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