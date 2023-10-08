"Гарно виглядаєш": Чому це неправильно і як говорити компліменти українською

Як правильно сказати українською мовою добре виглядаєш

Українцям пояснили, чому важливо використовувати слово "виглядати" у відповідному контексті та не переплутувати його з російським виразом "выглядеть", коли дарують компліменти.

Професор Олександр Пономарів у своєму мовному блозі на "ВВС News Україна" розглянув цю проблему та висвітлив правильний спосіб вживання цього слова.

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Відзначаючи, що деякі люди намагаються обґрунтовувати вживання слова "виглядати" у контексті, аналогічному російському "выглядеть", посилаючись на приклади з польської, білоруської, англійської та інших мов, професор Пономарів вказав на важливість правильного вживання української мови, особливо при оцінці зовнішнього вигляду.

Основний принцип, який він підкреслив, полягає в тому, що при описі зовнішнього вигляду людини або предмета, "виглядати" слід вживати як прикметник, а не дієслово. Деякі приклади правильного та неправильного вживання слова "виглядати" наведено нижче:

Неправильно: наречена виглядала чарівно.

Правильно: наречена мала чарівний вигляд.

Неправильно: ситуація виглядає дивно.

Правильно: ситуація видається дивною.

Неправильно: печені яблука, политі медом, виглядають апетитно.

Правильно: печені яблука, политі медом, апетитні на вигляд.

Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".

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