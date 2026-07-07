Мобілізація людей з інвалідністю: кого можуть забрати до війська у липні

Мобілізація людей з інвалідністю в Україні залишається одним із найактуальніших питань під час воєнного стану. У липні 2026 року правила призову для цієї категорії громадян не зазнали суттєвих змін. Водночас сам факт встановлення інвалідності не означає автоматичного звільнення від мобілізації — для отримання відстрочки необхідно своєчасно оформити відповідні документи та стежити за їхньою чинністю.

Про це повідомляє Міноборони.

Хто з людей з інвалідністю має право на відстрочку

Порядок мобілізації визначає стаття 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Відповідно до чинного законодавства, право на відстрочку мають військовозобов’язані з інвалідністю I, II та III груп. Тобто будь-яка офіційно підтверджена група інвалідності є законною підставою для звільнення від примусової мобілізації.

Як оформити відстрочку

Попри наявність права на відстрочку, вона не надається автоматично. Військовозобов’язаний повинен самостійно подати відповідну заяву. Зробити це можна через застосунок "Резерв+", у Центрі надання адміністративних послуг або особисто в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

Для оформлення відстрочки знадобляться:

документ, що підтверджує інвалідність;

військово-облікові документи;

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН);

заява про надання відстрочки.

Термін дії відстрочки залежить від медичних підстав. Вона може бути безстроковою або надаватися на шість чи дванадцять місяців. Якщо інвалідність встановлена на певний період, після його завершення необхідно поновити відстрочку. У багатьох випадках інформація оновлюється автоматично через державні реєстри, однак фахівці радять перевіряти свій статус у застосунку "Резерв+".

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Чи можуть направити на ВЛК

Закон передбачає, що осіб із підтвердженою інвалідністю не повинні примусово направляти на військово-лікарську комісію, адже їхній стан уже підтверджений відповідними медичними документами.

Водночас, якщо військовозобов’язаний отримав повістку для уточнення військово-облікових даних, її необхідно виконати. Така повістка є законною, а неявка без поважних причин може стати підставою для адміністративної відповідальності.

Коли людину з інвалідністю можуть мобілізувати

Попри право на відстрочку, існують ситуації, коли мобілізація можлива:

якщо після повторного медичного огляду статус інвалідності скасовано;

якщо людина не оформила відстрочку, попри наявність інвалідності;

якщо термін дії відстрочки завершився, а нову ще не отримано;

якщо громадянин добровільно вирішив вступити на військову службу за контрактом.

Що варто перевірити

Щоб уникнути проблем із військовим обліком, варто регулярно перевіряти:

чи є чинною відстрочка у застосунку "Резерв+";

актуальність даних у реєстрі "Оберіг";

термін дії документів, що підтверджують інвалідність.

Таким чином, закон забороняє примусову мобілізацію людей з інвалідністю, однак гарантією цього є не лише сам встановлений статус, а й правильно оформлена та чинна відстрочка. Саме тому важливо своєчасно оновлювати документи й контролювати актуальність інформації у державних реєстрах.

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