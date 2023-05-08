Ну муміях дітей з Давнього Єгипту знайшли ознаки кількох хвороб: подробиці

Діти в Стародавньому Єгипті часто страждали на анемію. Такого висновку дійшли вчені під час дослідження кількох муміфікованих дитячих останків.

Як повідомляє Phys.org з посиланням на статтю у науковому журналі, медики та палеонтологи досліджували 21 дитячу мумію за допомогою технології комп'ютерної томографії. Фахівці проаналізували скелет, не виймаючи тіла з обгорток. В результаті у сімох дітей були виявлені патологічні збільшення склепіння черепа, характерні для захворювання на анемію.

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При цьому зазначається, що за КТ не можна зробити однозначний висновок, чи саме анемія привела до смерті дітей, але ці відомості дозволяють припустити, що захворювання було одним з факторів, що призвели до летального результату.

Також експерти виявили в одного з дітей таласемію. За такого діагнозу в організмі спостерігається недостатність гемоглобіну. Дитина прожила менш як рік і, ймовірно, страждала від симптомів даної хвороби.

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