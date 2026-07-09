Забудьте про кондиціонер: японці порадили дієвий спосіб охолодження

Літня спека змушує людей по всьому світу шукати способи охолодитися без кондиціонера. Якщо в Україні багато хто рятується вентиляторами, прохолодними напоями чи пляшками з холодною водою, то в Японії за роки життя в екстремально спекотному кліматі сформувалися власні ефективні методи боротьби зі спекою. У місцевих магазинах навіть є спеціальні відділи з товарами для охолодження.

Як повідомляє Japan Experience, багато японських лайфхаків можна успішно використовувати і в Україні. Під час літньої спеки організм активно втрачає рідину та мінерали разом із потом.

Саме тому японці рекомендують не лише регулярно пити воду, а й поповнювати запас електролітів. Для цього в країні популярні спеціальні ізотонічні напої та водно-сольові розчини, зокрема Pocari та Karada. В українських умовах гарною альтернативою може стати звичайна мінеральна вода.

Використовуйте охолоджувальні аксесуари

У Японії великою популярністю користуються багаторазові охолоджувальні пакети, які можна заморожувати, брати із собою на роботу чи в дорогу, а після використання знову охолоджувати в морозильній камері. Крім того, місцеві жителі часто користуються освіжаючими вологими серветками, які допомагають швидко освіжитися на вулиці або в транспорті.

Охолоджувальні спреї

Ще один популярний засіб — спеціальні спреї з ментолом, м'ятою або евкаліптом. Їх наносять на шию, пахви чи інші ділянки тіла, щоб створити приємний ефект прохолоди. Такі засоби сьогодні можна знайти і в українських магазинах косметики.

Віяло та сонцезахисна парасолька

Одним із символів японського літа залишається традиційне віяло. Воно не потребує електрики, завжди під рукою та допомагає швидко освіжитися. Не менш популярні в Японії й легкі сонцезахисні парасольки, які захищають від прямих сонячних променів і допомагають уникнути перегрівання.

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Кишенькові вентилятори

Останніми роками японці активно використовують компактні вентилятори, які працюють від акумулятора або підключаються до павербанка чи ноутбука. Такі пристрої зручні для прогулянок, поїздок і роботи в офісі, а придбати їх можна й в українських магазинах електроніки.

Освіжаючі страви

Допомогти пережити спеку можуть і правильно підібрані продукти. У Японії влітку популярні холодна локшина сомен, суші, мариновані овочі, страви з водоростей, десерт моті та різноманітне морозиво. В Україні також є традиційні літні страви, які чудово освіжають у спеку, — окрошка, холодник, домашні компоти та інші прохолодні напої.

Хоча повністю уникнути спеки без кондиціонера складно, прості звички — достатнє споживання рідини, використання охолоджувальних засобів і захист від сонця — допоможуть значно легше перенести найспекотніші літні дні.

Нагадаємо, ми вже писали, як охолодитись у спеку.

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