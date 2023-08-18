Навіщо на батонах роблять надрізи: лайфхак від професійних пекарів

Щойно ви звернули увагу на великі надрізи на хлібі чи батоні, ви вже не питаєте себе, для чого вони призначені. Ці вирізи – це чисто дизайн, чи вони мають конкретну роль?

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У виданні "Главред", ми розкриємо таємницю, яку зазвичай приховують від нас пекарі. Дізнаємось, на що саме призначені надрізи на хлібних виробах.

Часто можна почути помилкове твердження, що надрізи на дріжджовому хлібі роблять, щоб вивести надлишковий вуглекислий газ, який утворюється під час випічки. Скажімо, якщо не зробити ці вирізи перед тим, як хліб потрапить у піч, газ може прорвати верхній шар. Це, в свою чергу, може спричинити тріщини та деформацію зовнішнього вигляду хліба.

Але досвідчені пекарі заявляють, що насправді вуглекислий газ легко проходить через найдрібніші пори тіста під час випічки. Тому хліб залишається цілим та непошкодженим.

На практиці ці вирізи не є обов'язковими для забезпечення нормального процесу випічки. Виникнення тріщин можливе лише при невідповідних температурних умовах випічки, коли тісто потрапляє в надто гарячу піч, або в разі відсутності водяної пари в печі (у режимі конвекції), а також при порушенні рецептури.

Пекарі вважають, що надрізи головним чином виконують декоративну функцію та надають хлібу естетичний вигляд. Вони створюють впізнаваний образ випічки та надають їй візуальну привабливість.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як зберегти хліб свіжим максимально довго.

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