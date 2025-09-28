Комбинированный удар РФ по Украине: известно о 4 погибших в Киеве, десятки раненых (фото)
Российская Федерация в ночь на воскресенье, 28 сентября, произвела комбинированный обстрел разных городов Украины. Уже известно о разрушениях и пострадавших.
"Шахедная" атака началась примерно в 23:00, что на несколько часов позже обычного. Враг пытался атаковать ряд городов Украины, а одной из ключевых целей стала столица.
После 2 часов враг поднял в небо самолеты МиГ-31К, в связи с чем по всей Украине объявили воздушную тревогу. Далее в направлении Хмельницкой области полетели ракеты "Кинжал".
Также россияне этой ночью подняли в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС, а мониторинговые каналы писали, что взлетели также Ту-160. К утру в воздушное пространство Украины залетели вражеские крылатые ракеты X-101 и, предварительно, "Калибры" с морских платформ.
Последствия обстрела
Киев
Под утро Киев атаковали крылатые ракеты параллельно ударным дронам.
В результате атаки падение обломков зафиксировано в Соломенском, Святошинском, Днепровском, Дарницком и Голосеевском районах.
По состоянию на 9:00 известно более 15 локаций с повреждениями. В частности:
- в Соломенском районе частично есть разрушение в пятиэтажном доме. Кроме того, возник пожар в нежилой застройке.
- в Днепровском районе пылали авто;
- в Голосеевском потерпел разрушения частный дом;
- В Святошинском обломки упали как на открытой местности, так на двухэтажную нежилую застройку;
- в Дарницком обломки упали на территории частной усадьбы, территорию детсада, также пылает киоск.
Позже в ходе атаки вспыхнула больница в Соломенском районе. Как известно, произошло попадание в здание Института кардиологии. В ГСЧС уточнили, что на месте обнаружены тела двух погибших.
По словам начальника КМВА, в Киеве предварительно трое погибших. Среди них – 12-летняя девочка, тело которой деблокировали из-под завалов дома в Соломенском районе.
В общей сложности по Киеву по состоянию на 9:00 известно о 10 пострадавших.
Обновлено в 9:20. Число жертв в Киеве возросло до четырех человек.
Киевская область
Под массированным ударом находились и мирные населенные пункты Киевской области. Последствия фиксируются в четырех районах. В частности:
- Бучанский район – произошло возгорание нежилого помещения, частных домов и двух автомобилей;
- Фастовский район – возник пожар частного дома;
- Белоцерковский район – произошло возгорание частных домов и нежилых помещений;
- Обуховский район - в результате падения обломков сбитой цели произошел пожар хозяйственного здания.
Позже начальник Киевской ОВ Николай Калашник уточнил, что в Фастовском районе на одном из предприятий хлебзавода возник пожар, который впоследствии ликвидировали.
В то же время в Белой Церкви горела кровля девятиэтажного жилого дома. Также было повреждено 6 автомобилей. По последним данным, в Киевской области 7 пострадавших.
Запорожье
Город Запорожья дважды за ночь попал под удары. Первая атака была после часа ночи, и тогда в результате обстрела была повреждена автозаправка, а также частный дом.
Под утро, когда россияне совершали комбинированную атаку по Украине, две ракеты прилетели по Запорожью.
"В результате атаки повреждены производственные помещения предприятия и многоэтажный дом. В доме горят квартиры", – рассказал глава Запорожской ОВ Иван Федоров.
Кроме того, известно, что РФ пыталась атаковать критическую инфраструктуру города. Известно, что из-за взрывной волны повреждено одно из учебных заведений. В Запорожье количество пострадавших из-за атаки РФ постоянно растет. По последним данным, пострадавших уже 21, и двое из них находятся в тяжелом состоянии.
Ранее мы рассказывали, что армия России атаковала Винницкую область дронами, были попадания в объекты энергетики и железной дороги.
