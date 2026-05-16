Это можно сделать двумя способами: как докупить стаж до пенсии
В Главном управлении Государственной налоговой службы Украины в Киевской области разъяснили порядок добровольного формирования страхового стажа для граждан, которым его не хватает для выхода на пенсию. Речь идет о механизме, позволяющем либо уплачивать взносы за текущие периоды, либо компенсировать прошлые годы без официального стажа.
Об этом сообщает ДПС. Для оформления договора следует обратиться в налоговый орган по месту жительства — лично или онлайн — и подать заявление вместе с документами.
Два варианта добровольного участия
Налоговая служба определяет две модели:
- уплата взносов на будущее - ежемесячные платежи для формирования страхового стажа в последующих периодах;
- единовременная оплата за прошлые годы - "докупка" стажа за время, когда лицо не было застраховано.
Какие документы нужны
Для заключения договора необходимо подготовить:
- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку (при наличии);
- справку страховой стаж (форма ОК-5).
Сколько стоит страховой стаж в 2026 году
В 2026 году минимальный страховой взнос составляет 1902,34 грн (22% от минимальной зарплаты). Для выкупа прошлых периодов применяется коэффициент 2, поэтому стоимость одного месяца стажа составляет 3 804,68 грн.
Оплата за предыдущие годы производится единовременно после подписания договора.
Важные ограничения
Специалисты отмечают несколько ключевых правил:
- сумма меньше минимальной не засчитывается в стаж;
- невозможно докупить стаж за период до 2004 года;
- в случае нарушения сроков оплаты договор может быть аннулирован.
Как проверить свой страховой стаж
Перед заключением договора рекомендуется проверить стаж через справку ОК-5 в Пенсионном фонде Украины или приложение "Действие". Это позволяет точно определить, сколько месяцев не хватает и избежать лишних затрат.
Как получить справку ОК-5 онлайн
- Перейти на веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда.
- Авторизироваться через КЭП, ID.GOV.UA или "Действие.Подпись".
- В меню выберите раздел "Коммуникации по ПФУ" → "Запрос на получение электронных документов".
- Указать тип справки – ОК-5 или ОК-7.
- Подтвердите согласие на обработку данных и отправьте запрос.
- Готовый документ появится в разделе "Мои обращения" в течение нескольких минут.
- Справку можно загрузить на устройство или сохранить на носителе.
