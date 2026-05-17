Какие дизельные автомобили самые популярные в Украине: названы топ моделей

За прошедший месяц украинцы зарегистрировали около 5 тысяч легковых автомобилей с дизельными двигателями. По сравнению с апрелем 2025 года спрос на дизельные автомобили снизился на 12%. Из общего количества зарегистрированных машин 1,2 тысячи пришлись на новые автомобили, что на 2% больше, чем в прошлом.

Об этом сообщили в УкрАвтопроме. В то же время 3,8 тысяч составляли подержанные авто, ввезенные из-за границы, и этот показатель сократился на 16%.

Среди новых дизельных моделей наиболее популярным стал Renault Duster. Украинские водители традиционно выбирают эту модель из-за ее практичности, надежности и адаптации к местным дорогам.

В пятерку самых популярных новых дизельных авто также вошли:

Volkswagen Touareg - 107 авто;

Volkswagen Tiguan - 84 авто;

Škoda Kodiaq - 70 авто;

Toyota Land Cruiser Prado - 58 авто.

В сегменте импортируемых дизельных машин лидером стал Renault Mégane, популярность которого объясняют прежде всего доступной стоимостью.

Также в ТОП-5 вошли:

Nissan Qashqai - 279 авто;

Škoda Octavia - 251 авто;

Volkswagen Passat - 203 авто;

Hyundai Santa Fe - 159 авто.

