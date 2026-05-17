Какой нужно иметь доход, чтобы пенсия составляла 21 тысяч гривен
Чтобы в 2026 году получать пенсию на уровне около 21 тыс. грн, украинцам необходимо получить официально высокий доход и значительный страховой стаж. Такая выплата приближается к максимальному размеру пенсии в Украине, который составляет почти 25 950 грн.
Средняя зарплата, учитываемая для исчисления пенсий в 2026 году, составляет 17482,87 грн. Об этом сообщает ПФУ.
Какой доход нужен для высокой пенсии
Для получения пенсии более 20 тыс. грн. официальная заработная плата должна в несколько раз превышать среднюю по стране в течение большей части трудовой жизни.
В частности:
- при наличии 35 лет страхового стажа ежемесячный официальный доход должен составлять ориентировочно 60–70 тыс. грн.;
- если стаж меньше, например, 25 лет, необходимая зарплата может превышать 94 тыс. грн в месяц.
Что влияет на размер пенсии
Для формирования высокой пенсии важны несколько факторов:
- официальное трудоустройство и уплата ЕСВ из полной суммы зарплаты;
- длительный страховой стаж – желательно от 35 лет и старше;
- возможность добровольно платить взносы или докупить стаж при перерывах в работе;
- более поздний выход на пенсию, ведь за продолжение работы после 60 лет предусмотрено дополнительное повышение выплат.
Читайте также: Какова будет пенсия при стаже в 40-45 лет: объяснение ПФУ
Как рассчитывается пенсия
Пенсионная формула учитывает:
- среднюю зарплату по стране за последние три года;
- индивидуальный коэффициент заработной платы;
- коэффициент страхового стажа
Фактически, чтобы получать пенсию на уровне 20–21 тыс. грн., человек должен иметь высокий коэффициент зарплаты и не менее 35 лет официального стажа.
Напомним, мы уже писали, какой будет пенсия при стаже в 37 лет.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!