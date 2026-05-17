Какой нужно иметь доход, чтобы пенсия составляла 21 тысяч гривен

Чтобы в 2026 году получать пенсию на уровне около 21 тыс. грн, украинцам необходимо получить официально высокий доход и значительный страховой стаж. Такая выплата приближается к максимальному размеру пенсии в Украине, который составляет почти 25 950 грн.

Средняя зарплата, учитываемая для исчисления пенсий в 2026 году, составляет 17482,87 грн. Об этом сообщает ПФУ.

Какой доход нужен для высокой пенсии

Для получения пенсии более 20 тыс. грн. официальная заработная плата должна в несколько раз превышать среднюю по стране в течение большей части трудовой жизни.

В частности:

при наличии 35 лет страхового стажа ежемесячный официальный доход должен составлять ориентировочно 60–70 тыс. грн.;

если стаж меньше, например, 25 лет, необходимая зарплата может превышать 94 тыс. грн в месяц.

Что влияет на размер пенсии

Для формирования высокой пенсии важны несколько факторов:

официальное трудоустройство и уплата ЕСВ из полной суммы зарплаты;

длительный страховой стаж – желательно от 35 лет и старше;

возможность добровольно платить взносы или докупить стаж при перерывах в работе;

более поздний выход на пенсию, ведь за продолжение работы после 60 лет предусмотрено дополнительное повышение выплат.

Читайте также: Какова будет пенсия при стаже в 40-45 лет: объяснение ПФУ

Как рассчитывается пенсия

Пенсионная формула учитывает:

среднюю зарплату по стране за последние три года;

индивидуальный коэффициент заработной платы;

коэффициент страхового стажа

Фактически, чтобы получать пенсию на уровне 20–21 тыс. грн., человек должен иметь высокий коэффициент зарплаты и не менее 35 лет официального стажа.

Напомним, мы уже писали, какой будет пенсия при стаже в 37 лет.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!