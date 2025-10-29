На какие льготы имеют право пенсионеры: полный список

Согласно Закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", размер минимальной пенсии определяется в соответствии с прожиточным минимумом.

По состоянию на 2025 год прожиточный минимум в Украине составляет 2920 гривен, а минимальная заработная плата – 8000 гривен. Минимальная пенсия равна 2361 гривне. Поскольку эта сумма остается низкой, государство предусмотрело ряд социальных льгот, призванных улучшить материальное положение людей пенсионного возраста. Об этом пишет ТСН.

Льготы для граждан, которым исполняется 60 лет в 2025 году

Право выхода на пенсию по возрасту предоставляется тем, кто достиг 60-летнего возраста и имеет не менее 32 лет страхового стажа. После этого граждане могут воспользоваться государственными льготами, направленными на поддержку их благосостояния.

Одной из наиболее распространенных есть возможность получения субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. Если расходы на коммунальные счета превышают 15% дохода, пенсионеры могут обратиться в социальные службы для оформления помощи. Отдельные категории работников — медики, педагоги, работники библиотек, музеев и учреждений культуры — при наличии трехлетнего стажа в должности могут пользоваться 100% скидкой на оплату коммунальных услуг и приобретение топлива для отопления.

Пенсионеры также имеют право на бесплатный проезд в общественном наземном транспорте и пригородных поездах, предъявив пенсионное удостоверение. Кроме того, они могут воспользоваться бесплатной юридической помощью — получить консультации по пенсионным выплатам, социальным льготам или имущественным вопросам.

Для владельцев автомобилей предусмотрена 50-процентная скидка на автострахование, если объем двигателя не превышает 2500 куб. см или мощность электродвигателя – 100 кВт.

Отдельной льготой является освобождение от уплаты земельного налога для определенных категорий землепользования — в частности, до 0,12 гектаров для садоводства, 0,10 гектаров для дачных участков и до 2 гектаров для ведения личного хозяйства. В то же время, эта льгота не распространяется на тех, кто получил пенсию на льготных условиях, но еще не достиг 60 лет.

Многие пенсионеры также имеют право на бесплатную парковку автомобиля на платных стоянках.

Возрастные надбавки в 2025 году

В 2025 году государство продолжит начислять ежемесячные доплаты пенсионерам постарше, если их пенсия не превышает 10 340 гривен. Размер таких надбавок составляет: – для лиц от 70 до 75 лет – 300 гривен; – от 75 до 80 лет – 456 гривен; – для пенсионеров старше 80 лет – 570 гривен.

Начисляется только одна доплата по возрастной категории, сочетание нескольких надбавок не предусмотрено.

Кроме того, одинокие пенсионеры старше 80 лет или нуждающиеся в постоянном уходе могут оформить дополнительную финансовую помощь от государства.

