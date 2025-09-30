Октябрьский прогноз погоды: когда порадует бабье лето и когда будет первый снег

Осень постепенно одерживает верх, и если сентябрь этого года в основном напоминал "четвертый месяц лета", то октябрь обещает быть прохладнее. Это закономерно: световой день становится все короче и уже заметно меньше половины суток.

В конце октября солнце будет над горизонтом лишь около девяти с половиной часов. Впрочем, погода способна удивить приятными исключениями. Например, в 2015-м октябрь почти не уступал сентябрю по температурным показателям: первые две недели месяца показались по-летнему теплыми – столбики термометров поднимались до +20…+25 градусов, а на западе даже до +27. ТСН сопоставил прогноз на октябрь 2025 г. Украинского гидрометцентра с данными двух популярных метеоресурсов – meteo.ua и meteofor.

Укргидрометцентр

Украинские синоптики не обещают в октябре этого года аномальной жары. В то же время и ранних морозов с сильными ливнями или мокрым снегом тоже не прогнозируют. По данным долгосрочного прогноза Укргидрометцентра, октябрь ожидается относительно мягким и даже на один градус теплее климатической нормы. Средняя температура месяца составит от +7 до +13 градусов, что на 5–6 градусов ниже, чем показатели сентября.

Осадков предполагается в пределах 31-77 мм, а в Карпатском регионе - 74-106 мм, то есть почти столько же, как в сентябре, и в пределах многолетних норм.

По словам руководителя отдела взаимодействия со СМИ Укргидрометцентра Натальи Птухи, первая и вторая половина октября будут ощутимо отличаться между собой.

"В отличие от сентября, считающегося переходным месяцем от лета до осеннего времени, октябрь – это уже настоящая осень, – пояснила Наталья Птуха. – Среднесуточная температура воздуха снижается ниже +8 градусов в третьей декаде месяца, в большинстве северных регионов это происходит даже во второй декаде. Только на юге страны и в отдельных районах Закарпатья этот переход наступает позже – в начале ноября. В 2025 году первые дни, а может быть и первая половина октября, пройдут под влиянием северного антициклона. Это означает солнечную, довольно теплую дневную погоду и прохладные ясные ночи без существенных осадков. Заморозки в начале октября – обычное явление, возможны на почве, а в северных областях даже в воздухе".

По прогнозу синоптикf, вторая половина месяца отметится дождями – именно тогда и ожидается выпадение основной нормы осадков. Температура будет постепенно снижаться, однако пока невозможно сказать, приведет ли это к образованию гололеда или снега.

Многолетние наблюдения метеорологов показывают, что в холодные годы октябрьские морозы достигали серьезных минимумов: в северных, центральных и восточных регионах -16 градусов, в Карпатах - до -23, а на Южном побережье Крыма - до -3 градусов.

Абсолютный октябрьский максимум температуры в Украине достигает +34 градусов, а в высокогорье Карпат – +21.

Для сравнения: сентябрь в истории фиксировал от –8,8 градуса до +38,8, а в горных районах – до +32 тепла.

Прогнозы погодных сайтов

По обобщенным данным популярных метеоресурсов, в октябре не стоит ждать новых температурных рекордов. Солнечных дней прогнозируется немало, а вот дождей будет немного. В середине месяца ожидается продолжительное, хоть и не слишком жаркое бабье лето. Кроме того, в некоторых областях возможны еще несколько коротких волн тепла продолжительностью от одного до трех дней, когда дневная погода будет даже жаркой. Во второй половине октября возможны заморозки, но снега синоптики не прогнозируют.

Западный регион

Наиболее теплой среди западных территорий станет Закарпатская область, расположенная за Карпатским хребтом. Здесь в течение большей части месяца дневная температура будет колебаться в пределах +16…+18 градусов, а ночная – +6…+8. После 25 октября ожидается понижение на 3–5 градусов. В то же время с 10-11 октября здесь возможно длительное бабье лето, которое завершится только в конце месяца.

Закат за Карпатами

В регионах, лежащих к востоку от Карпат – Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой и Хмельницкой областях – погода будет заметно прохладнее. Дневная температура лишь изредка будет достигать +15 градусов, тогда как ночью она будет снижаться до +2…+3. Во Львовской области синоптики прогнозируют четыре периода "бабьего лета" – с 5 по 8 октября, 10–11-го, 15–20-го и 23–24 октября. В других областях антициклон обеспечит одно длительное "бабье лето", которое растянется с 10 по 24 октября. Однако оно будет скорее символическим: хотя солнце и будет светить с безоблачного неба, воздух не прогреется выше +15 градусов. К концу месяца температура снизится до +10 и ниже. Дождей будет немного, большей частью ближе к концу октября.

Север

В северных областях – Волынской, Ровенской, Житомирской, Черниговской, Киевской и Сумской – октябрь начнется пасмурной и прохладной погодой. Дневная температура будет +9…+11 градусов, ночная +3…+5, а с 1 по 3 октября возможны мелкие дожди. Небольшое "бабье лето" посетит Волынь, Житомирскую и Киевскую с 5 по 7 октября – эти дни обещают солнце и потепление до +15…+16. С 10 по 24 октября в регионе продлится прохладная, но затяжная золотая осень: днем будет около +14…+15, а в Сумской области на 1–2 градуса ниже. После 25 октября наступит существенное похолодание - дневная температура не будет превышать +10, небо покроют тучи, начнутся дожди, а ночью возможны заморозки как на почве, так и в воздухе.

Восток

В восточных областях – Харьковской, Донецкой и Луганской – первые дни октября будут теплыми, облачными и без осадков. Днем температура будет подниматься до +20…+22 градусов, а ночью будет держаться на уровне +7…+10, на Донбассе – даже до +12…+14. Начиная с 8–10 октября, станет прохладнее, небо прояснится, и в регион придет бабье лето. Правда, оно будет на 2–3 градуса холоднее, чем в остальной Украине: днем около +10…+12, ночью +2…+4. Завершится этот период раньше, чем в других областях – уже 21 октября вернутся дожди и облака, хоть и ненадолго. Впрочем, с 26 октября в Донецкой и Луганской областях снова будет царить солнце, тогда как в Харькове существенных изменений не предвидится. Но дневные +6 и ночные +1 градус – это отнюдь не "летняя" погода.

Юг

В южных регионах – Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях и в Крыму – теплые дни с облачностью и местами небольшими дождями задержатся дольше всего, почти на две недели октября. Днем температура будет колебаться в пределах +18…+22, ночью – +10…+12. Дополнительным бонусом станут два дня настоящего "бабьего лета" – 9 и 10 октября. А продолжительнее, хотя и более прохладное лето бабки ожидается с 13 по 20 октября: днем +14…+16, ночью +7…+9. Дальше станет холоднее на 3-4 градуса и пройдут небольшие дожди. В конце месяца обещает быть солнечным и сухим, но не теплым: днем +9…+12, ночью +5…+7, в Запорожской области днем не выше +10, а ночью +3.

По всей видимости, оценки синоптиков различаются. В Укргидрометцентре считают, что октябрь будет месяцем контрастов: первая половина – сухая и достаточно теплая, вторая – прохладная и дождливая. Зато онлайн-погода рисует другую картину: в начале и конце месяца будет преобладать облачность и дожди, а самым солнечным, хотя и не очень теплым, станет середина октября.

