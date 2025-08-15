Ожидается магнитная буря мощностью К-3,7: прогноз геомагнитной активности на 16 августа

Геомагнитные бури оценивают по К-индексу — шкале от 2 до 9, где более высокий показатель означает более мощное влияние на людей и технику. Слабые волнения обычно не представляют угрозы, хотя метеозависимые могут испытать незначительный дискомфорт.

Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США обнародовал прогноз солнечной и геомагнитной активности на 16 августа 2025 года. В этот день сила геомагнитной активности достигнет уровня К – 3,7, что означает желтый уровень.

Специалисты напоминают, что данные о состоянии солнечной активности обновляются каждые три часа, поэтому прогноз может измениться. Наиболее точными считаются прогнозы на сутки вперед, тогда как долгосрочные оценки носят лишь ориентировочный характер.

