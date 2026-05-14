Ожидается магнитный шторм силой G1: прогноз на 14 мая

Землю снова накроет магнитная буря из-за соприкасающегося удара выброса корональной массы, который произошел на Солнце 10 мая. По прогнозам специалистов геомагнитная активность начнет усиливаться уже 14 мая, а основное влияние магнитного шторма ожидается 15-16 мая.

Ученые прогнозируют бурю уровня G1, однако точные сроки ее завершения пока неизвестны. Об этом сообщила британская геологическая служба.

По данным Meteoagent, 13 мая К-индекс составляет 3,7, что соответствует зеленому уровню геомагнитной активности. В то же время резонанс Шумана остается низким, а солнечную вспышку оценивают на уровне C2.

Предварительно прогнозируется, что 14 мая К-индекс снизится до 3, однако уже 15 мая он может возрасти до 4,7 – это соответствует желтому уровню магнитной бури.

Как магнитные бури влияют на самочувствие

При повышенной солнечной активности метеочувствительные люди могут ощущать ухудшение состояния здоровья. Чаще всего речь идет о:

головные боли;

головокружение;

тошноту;

слабость;

сонливость;

боли в суставах и спине;

повышение АД;

обострение хронических заболеваний.

В некоторых случаях люди также жалуются на дискомфорт в области сердца и скорую усталость.

Что советуют врачи во время магнитных бурь

Чтобы легче перенести период геомагнитной активности, специалисты рекомендуют:

ограничить жирную, острую и тяжелую пищу;

добавить в рацион сезонные фрукты, рыбу и орехи;

меньше употреблять кофе и алкоголь;

отказаться от курения;

больше гулять на свежем воздухе;

регулярно проветривать помещение;

соблюдать режим сна и избегать переутомления.

