Подъемная помощь военнослужащим: кто имеет право получить и при каких условиях
Министерство обороны Украины в рамках проекта "Гид по соцобеспечению" объяснило порядок начисления подъемной помощи военнослужащим, переезжающим в новое место службы. Речь идет об условиях получения выплат, их размере и процедуре оформления.
Об этом сообщает Минобороны. Подъемная помощь - это единовременная выплата, которую государство предоставляет военным в случае перевода в другой населенный пункт. Кроме нее, предусмотрены суточные за время пребывания в пути для военнослужащего и членов его семьи, которые переезжают вместе с ним. Порядок регулируется приказом Минобороны №45 от 5 февраля 2018 г. (в действующей редакции от 1 ноября 2024 г.).
Кто имеет право на выплату
Получить подъемную помощь могут проходящие военнослужащие:
- службу по контракту;
- кадровую военную службу;
- службу по призыву лиц офицерского состава.
В то же время, мобилизованные военные и военные базовой службы права на эти выплаты не имеют.
В каких случаях назначается помощь
Выплата предусмотрена при переезде в другой населенный пункт, в частности при:
- назначении на новую должность;
- направлении на обучение в военное учреждение на срок от 6 месяцев (без сохранения должности);
- передислокации части или подразделения;
- возвращении из командировки с последующим назначением в другой населенный пункт;
- переводе между подразделениями, расположенными в разных населенных пунктах;
- переходе из других военных формирований в ВСУ;
- возвращении после службы или учебы за границей.
Не выплачивается пособие в случаях краткосрочного обучения (до 6 месяцев), а также, если после обучения военный остается служить в том же населенном пункте.
Размер выплат
Подъемная помощь состоит из двух частей:
- 100% месячного денежного довольствия — на самого военнослужащего;
- 50% денежного довольствия — на каждого члена семьи, который переехал вместе.
Суточные выплачиваются каждый день в пути при наличии проездных документов. День убытия и день прибытия учитываются отдельно. При отсутствии билетов — насчитывается сутки.
В целом выплаты могут начисляться не более чем за два переезда в год.
Кто учитывается как член семьи
В расчет входят:
- супруга или супруг (при условии официального брака до момента переезда);
- дети, в том числе усыновленные (несовершеннолетние или с инвалидностью);
- нетрудоспособные родители или родители/усыновители второго супруга.
Если оба супруга — военнослужащие, каждый получает выплату отдельно, а помощь на семью начисляется только одному из них по выбору.
Как получить подъемную помощь
Процедура оформления предполагает несколько шагов:
- По прибытии на новое место службы подать рапорт командиру.
- Командир издает приказ о выплате (при необходимости может быть создана комиссия для подтверждения переезда семьи).
- Выплату производит новая воинская часть.
- Обратиться за помощью можно в течение трех лет с момента возникновения права.
Подъемная помощь и суточные выплачиваются из приказа командира воинской части и подтверждают государственную поддержку военных во время смены места службы.
