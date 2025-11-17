Российская армия атаковала Балаклею Харьковской области: есть погибшие на раненые, среди них дети (фото)

Ночью 17 ноября российские войска атаковали Балаклею в Харьковской области, выпустив две ракеты по жилым районам в центре города. По предварительной информации, в результате обстрела погибли три человека.

Об этом сообщил начальник Балаклейского МВА Виталий Карабанов. Ранения получили десять человек, среди них дети 2011, 2007 и 2010 годов рождения.

Читайте также: Российская армия совершила массированную атаку на Украину: в Киеве, Запорожье и Сумской области перебои со светом, ранены и погибли, среди них ребенок (фото, видео)

Девять пострадавших госпитализировали, еще один человек получает помощь амбулаторно. Сообщения о новых пострадавших продолжают поступать.

Ранее армия России уже атаковала Одессу и область, там вспыхнули пожары, были ранены.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!