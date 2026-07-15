Российская армия атаковала Изюм в Харьковской области: есть много разрушений домов и пострадавшие (фото)

Вечером российские войска совершили комбинированную атаку на Изюм в Харьковской области, применив управляемые авиабомбы и ударные беспилотники. В результате обстрела зафиксированы масштабные разрушения, возникли пожары, также пострадали.

Об этом сообщили в Изюмской городской военной администрации. По информации МВА, атака началась около 21:45. Предварительно, оккупанты нанесли удары управляемыми авиабомбами (КАБ) и дронами-камикадзе типа Shahed.

Читайте также: Россия атаковала Одессу: повреждены жилые дома, двое погибших и 15 раненых (фото, видео)

В результате обстрела повреждена гражданская инфраструктура, имущество коммунальных предприятий, сельскохозяйственная техника и частные жилые дома. В нескольких местах вспыхнули пожары. По предварительным данным, в результате российской атаки пострадали. Информация об их количестве и состоянии уточняется.

На месте работают экстренные службы, ликвидирующие последствия удара и фиксирующие масштабы нанесенных разрушений.

Напомним, российская армия атаковала Сумы дронами.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!