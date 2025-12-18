Российская армия атаковала Украину дронами: в Николаевской области повреждены объекты энергетики, ранены в нескольких областях (фото, видео)

В ночь на 18 декабря российские войска вновь совершили массированную атаку на Украину с применением ударных беспилотников. Под огнем оказались несколько регионов, зафиксированы повреждения энергетической и гражданской инфраструктуры, ранены среди мирного населения.

В Николаевской области враг нанес удар по объектам энергетики. Около 02:45 глава областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что в результате атаки часть населенных пунктов в Вознесенском и Николаевском районах осталась без электроснабжения. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Поздним вечером под атакой дронов-камикадзе оказался Кривой Рог. Об этом в 23:37 сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул, отметив, что зафиксированы попадания в жилых районах и ранены. На местах работали спасатели, продолжалось тушение пожаров, а для жителей развернули штаб помощи. Сначала сообщалось о двух пострадавших — 58-летнем мужчине и 67-летней женщине. Впоследствии утром 18 декабря исполняющий обязанности главы Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко уточнил, что количество раненых возросло до четырех. Две женщины в возрасте 71 и 67 лет были госпитализированы в состоянии средней тяжести, еще двое проходят амбулаторное лечение. В результате атаки занялись хозяйственные постройки, повреждены частный дом, пять двухэтажек, административное здание, заведение культуры и гаражи.

В Сумах около полуночи раздались мощные взрывы. По данным городской военной администрации, беспилотники попали в две локации. Поврежден объект гражданской инфраструктуры, возник пожар. Ранение получил гражданский мужчина, его состояние медики оценивают как средней тяжести. Также взрывной волной выбило окна в нескольких соседних многоэтажных домах.

Одесская область также подверглась ночной атаке. В 23:29 глава ОВА Олег Кипер сообщил, что в Одесском районе обломками дронов повреждено остекление девятиэтажного жилого дома и одного из учебных заведений. Возгорания не зафиксировали, на местах сразу начали работать экстренные службы. По состоянию на 01:14 стало известно о семи пострадавших: шестерым помощь была оказана на месте, еще один человек госпитализирован в состоянии средней тяжести.

В Черкасской области вражеские дроны атаковали областной центр. Об этом в 00:07 сообщил начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец. По его словам, российские войска нацелились на объекты критической инфраструктуры, в результате чего часть города осталась без света. Энергетики продолжают восстановительные работы. Позже стало известно, что к медикам обратились шесть человек. Из-за падения беспилотников в нескольких районах повреждена жилая застройка — по меньшей мере полтора десятка частных домов разрушены, избиты окна и крыши, возникали пожары. Также пострадал спортивный комплекс и несколько автомобилей.

