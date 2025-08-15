Силы обороны атаковали порт в Астраханской области России: попали по сухогрузу с боеприпасами (фото)

14 августа подразделения Сил специальных операций ВСУ совместно с другими формированиями Сил обороны нанесли удар по российскому морскому порту Оля в Астраханской области, попав в сухогруз с боеприпасами. Целью стало судно Порт Оля-4, которое было загружено комплектующими к беспилотникам типа Shahed и боеприпасами, доставленными из Ирана.

Последствия атаки уточняются. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.

Читайте также: Война постучала в окна рядовым россиянам, а они какие-то нервные

Порт Оля является ключевым логистическим узлом, через который Россия получает военные грузы из Ирана. Он расположен в поселке Оля Лиманского района Астраханской области, в дельте Волги, на правом берегу реки Бахтемир, впадающей в Каспийское море.

Напомним, дроны атаковали Брянскую и Волгоградскую области России.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!