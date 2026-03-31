'Трамп давит на Украину требуя территориальных уступок' - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что администрация Дональда Трампа может усилить давление на Киев, добиваясь территориальных уступок как условия завершения войны. По словам Зеленского, по завершении конфликта с Ираном Вашингтон может активизировать дипломатическое давление на Украину, стремясь заставить ее пойти на уступки в войне с Россией.

В интервью Axios глава государства отметил, что состоявшиеся в Майами недавние переговоры украинской делегации с представителями Трампа — Стив Виткофф и Джаред Кушнер — не дали никаких конкретных результатов. Президент подчеркнул, что американская сторона, вероятно, рассматривает завершение войны из-за одного сценария — отвода украинских войск с собственных территорий. В то же время он подверг сомнению такой подход, подчеркнув, что Украина не является агрессором и не должна платить за прекращение войны ценой собственной безопасности.

Отдельно Зеленский прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке. По его словам, Россия полностью поддерживает Иран, передавая ему спутниковые снимки американских военных объектов, а также делясь опытом применения беспилотников.

