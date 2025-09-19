Владельцами электрокаров полезно знать: что будет, если авто полностью разрядится

Одним из самых больших страхов будущих владельцев электромобилей остается ситуация, когда батарея разрядится в пути. Однако эксперты успокаивают: современные технологии делают этот процесс предсказуемым и безопасным, ведь электрокар никогда не останавливается внезапно, как может показаться на первый взгляд.

Об этом пишет Auto Świat. Производители внедрили многоступенчатую систему уведомлений, которая дает водителю достаточно времени для реакции. Первые сигналы появляются еще при заряде 20–25%: на приборной панели высвечиваются сообщения, меняется цвет индикатора, а навигация предлагает ближайшие зарядные станции. Когда уровень батареи падает ниже 10%, автомобиль начинает экономить энергию, ограничивая работу второстепенных систем – например, климат-контроля или подогрева сидений.

Последним этапом перед полной остановкой становится так называемый "режим черепахи". В настоящее время мощность двигателя существенно снижается, машина теряет скорость и динамику, но водитель все еще имеет возможность безопасно съехать на обочину. Даже после того, как автомобиль останавливается, аварийная сигнализация, тормозная система и гидроусилитель руля остаются активными благодаря отдельной 12-вольтовой батарее, что обеспечивает безопасное завершение движения.

Если электромобиль полностью разрядился, поможет только эвакуатор. При вызове важно указать, что речь идет именно об электрокаре, ведь для него нужна специальная платформа – традиционная буксировка может повредить трансмиссию.

Специалисты отмечают: полный разряд батареи не представляет угрозы для жизни или безопасности, однако нежелателен для самого аккумулятора, поскольку может сократить его ресурс. Поэтому лучше не доводить до критического уровня заряда, а планировать вовремя подзарядку.

