Дрони атакували російський Краснодар: пошкоджено Ільський НПЗ (фото, відео)

У ніч на 10 липня безпілотники атакували Ільський нафтопереробний завод, розташований у Краснодарському краї Росії. За попередніми даними, удару зазнало підприємство в станиці Ільській Сєверського району.

Про це повідомляє Exilenova. Місцеві жителі оприлюднили відео, на яких, імовірно, зафіксовано момент влучання по території заводу.

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Наразі інформація про масштаби пошкоджень уточнюється. Офіційних коментарів від місцевої влади щодо інциденту поки не надходило. Ільський нафтопереробний завод вважається одним із найбільших підприємств нафтопереробної галузі на півдні Росії. Його виробничі потужності дозволяють переробляти до 6,6 млн тонн нафти на рік.

За відкритими даними, підприємство виробляє нафтопродукти, які, зокрема, використовуються для забезпечення потреб російських окупаційних військ.

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